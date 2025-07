Zeudi Di Palma del Grande Fratello furiosa sui social: “Partiranno le diffide”. Cosa è successo?

La foto con Giovanni ha acceso il gossip sui social, ma Zeudi Di Palma non ci sta: in un video chiarisce tutto e annuncia provvedimenti contro chi specula sulla sua vita privata.

Negli ultimi giorni, i social sono stati invasi da rumors su una presunta relazione tra Zeudi Di Palma del Grande Fratello e un ragazzo napoletano di nome Giovanni, dopo che una foto che li ritraeva insieme in un locale partenopeo è stata condivisa dall'esperta di gossip Deianira Marzano. Lo scatto ha acceso la curiosità del web, alimentando voci su una possibile storia d'amore tra i due.

Chi è Giovanni? Il ragazzo al centro dei gossip

Nonostante le smentite iniziali del diretto interessato - rintracciato sui social da alcune fan dell'ex gieffina - il gossip ha continuato a circolare con insistenza, fino a spingere la stessa ex gieffina a intervenire personalmente per chiarire la situazione.

In un video pubblicato sui suoi profili social, Zeudi Di Palma ha voluto fare chiarezza una volta per tutte su chi è Giovanni: "Lui è un mio carissimo amico, non abbiamo assolutamente una storia. L'ho tatuato io stessa, perché si è offerto per un concept che volevo realizzare. Ci siamo visti cinque o sei volte nella nostra vita, tutto qui".

Zeudi Di Palma

Zeudi annuncia azioni legali contro chi diffonde notizie false

L'ex Miss Italia, infatti, ha da poco intrapreso una nuova avventura professionale come tatuatrice, e proprio in questo contesto ha conosciuto Giovanni. Il loro rapporto, stando alle parole di Zeudi, è sempre stato solo di amicizia. Non solo: la giovane ha annunciato che prenderà provvedimenti legali contro chi ha diffuso informazioni false e fuorvianti.

"A breve partiranno le diffide. Non faccio nomi per non dare pubblicità gratuita, ma è ora di smetterla". La partenopea, forse, si riferisce alle storie Instagram pubblicate da Deianira Marzano, che - condividendo la famosa foto - aveva commentato: "La cosa si sapeva già, ma appena voi capite che sta con un ragazzo e non con una ragazza, vi mettete a fare le pazze... e lei, furbettina, deve tenerselo nascosto".

Una notizia che ha sollevato un polverone tra i fan, alcuni dei quali si sono detti "delusi" dalla frequentazione maschile di Zeudi, dimenticando forse che lei stessa ha più volte dichiarato pubblicamente la sua bisessualità. In conclusione, Zeudi ha voluto ribadire che nella sua vita non c'è nessuna storia d'amore in corso, e che tra lei e Giovanni c'è solo un forte legame di amicizia. La sua priorità, al momento, sembra essere la sua nuova carriera e la serenità personale, lontano dai gossip infondati.