Zerocalcare coinvolto in drammi personali e di lavoro nel trailer di Due spicci

Il mondo di Zerocalcare sta per tornare: Netflix ha infatti condiviso il trailer della nuova serie animata Due spicci, in arrivo sulla piattaforma di streaming il 27 maggio.

L'artista ha creato, scritto e diretto il progetto che ha potuto contare sulla produzione di Movimenti Production (parte di Banijay Kids & Family), in collaborazione con BAO Publishing.

Cosa anticipa il trailer di Due Spicci

Il video condiviso online da Netflix è accompagnato dalle note del brano inedito di Coez intitolato Ci vuole una laurea, canzone che farà parte della colonna sonora ufficiale di Due spicci.

Nel video si vede Zero che viene convinto da Cinghiale a essere coinvolto nella gestione del suo locale. La scelta non si rivelerà particolarmente brillante e gli causerà non pochi problemi.

La situazione del protagonista, inoltre, diventa ancora più complicata quando gli viene chiesto di aiutare un'amica in difficoltà, mentre il suo rapporto con Secco sembra essere arrivato a un bivio importante.

Nel trailer della serie non può mancare nemmeno l'Armadillo che condivide la sua opinione, tra citazioni cinematografiche e battute taglienti sui cambiamenti avvenuti con il trascorrere degli anni.

Le anticipazioni su Due spicci

La sigla della serie animata, che Zerocalcare aveva spiegato essere sul "senso di tradimento di una generazione", sarà firmata da Giancane con il brano inedito Non ti riconosco più. La canzone debutterà in radio e su tutte le piattaforme il 22 maggio e segna la nuova collaborazione del cantautore romano, che ha firmato anche altri brani strumentali della serie, con Zerocalcare, dopo essere già stato autore delle sigle e delle soundtrack di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo.

La sinossi ufficiale di Due spicci anticipa: "Zero e Cinghiale gestiscono un piccolo locale, ma problemi economici, incomprensioni e vite personali che si complicano più del dovuto mettono entrambi sotto pressione. Il ritorno di una figura dal passato di Zero e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con scelte difficili. Accanto a Zero sempre l'immancabile presenza della sua coscienza, l'Armadillo a cui Valerio Mastandrea torna a prestare l'inconfondibile voce".