Due spicci, la serie della maturità di Zerocalcare? “Racconto il senso di tradimento di una generazione”

Netflix ha diffuso in streaming il primo teaser trailer ufficiale di Due spicci, la nuova serie animata di Zerocalcare che arriverà sulla piattaforma il prossimo maggio.

Nel filmato vediamo Zero e l'Armadillo sfrecciare in auto intenti a raggiungere Sarah che li sta aspettando. Essendo in ritardo, l'Armadillo prova a convincere il protagonista a prendere tempo e inventarsi qualche scusa, come il fatto di star cercando parcheggio o, addirittura, di stare già in loco.

La serie animata, la terza nella collaborazione tra il fumettista italiano e Netflix, era già stata anticipata e svelata nel corso dell'ultimo Lucca Comics, senza però rivelare alcun dettaglio, se non il titolo. ù

Cosa racconterà Due spicci?

Zero e Cinghiale gestiscono un piccolo locale, ma problemi economici, incomprensioni e vite personali che si complicano più del dovuto mettono entrambi sotto pressione. Il ritorno di una figura dal passato di Zero e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con scelte difficili.

Le dinamiche sembrano ricalcare quelle tipiche delle storie del fumettista, intento a ritrarre la realtà intorno a lui, concentrandosi sulle difficoltà quotidiane sia di natura sociale che psicologiche e sentimentali. Senza però mai rinunciare a quell'ironia che lo ha sempre contraddistinto.

Come era già stato confermato, il mitico armadillo, coscienza di Zerocalcare che si manifesta sottoforma di armadillo parlante (e petulante) con la voce di Valerio Mastandrea, torna per la gioia degli spettatori che avevano amato le serie precedenti.

Strappare lungo i bordi: Zerpcalcare e l'armadillo in una scena della serie

Sarà la serie della maturità di Zerocalcare?

Presentando il trailer all'evento What Next? di Netflix, lo stesso Zerocalcare ha un po' parlato del nuovo show e delle dinamiche narrative che si verranno a creare. Il suo è ancora una volta il ritratto della sua generazione e del superamento di quella sensazione di tradimento che sente di aver subito.

"Quello che ho scritto negli anni scorsi e nelle precedenti serie si concentrava tanto sul senso di tradimento delle aspettative, soprattutto della mia generazione che è cresciuta con un'idea di stabilità trovandosi poi proiettata in un mondo che l'ha sfasciata. Ma questo senso di tradimento a un certo punto finisce. È come nelle relazioni, quando l'arrabbiatura passa e ricalcoli la tua vita con le carte che hai in mano e questa serie riparte da questo".