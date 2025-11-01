Zerocalcare svela il titolo della nuova serie Netflix, in arrivo nel 2026

Tra una sessione di dediche e l'altra Michele Rech si è concesso alla folla di Lucca Comics & Games per annunciare il titolo della nuova serie animata prodotta da Netflix.

Un annuncio decisamente informale quello che ha visto protagonista Zerocalcare. L'appuntamento era in Piazza San Michele, cuore pulsante di Lucca Comics & Games che quest'anno ospita lo stand Netflix. Armato di megafono e lavagna per disegnare l'artista ha svelato il titolo della sua nuova serie animata in uscita sullo streamer nel 2026.

Sotto gli occhi dei fan presenti a Lucca, Zerocalcare ha incollato sulla lavagna messa a disposizione da Netflix un grande disegno contenente il titolo della serie: Due spicci. Michele Rech, questo è il vero nome del fumettista, ha poi accompagnato l'annuncio con la sua solita ironia, raccomandandosi coi romani di non storpiare il titolo e scusandosi con tutti i fan che aspettavano qualcosa in più, magari il tanto atteso trailer.

"Se pensavate che avreste visto il trailer mi dispiace, magari pensavate che ci fosse qualcosa di più figo. E invece no, è solo questo" ha esclamato, rivolto al pubblico.

Zerocalcare annuncia il titolo della nuova serie tv a Lucca Comics & Games 2025

Che cosa sappiamo finora della serie animata Netflix

Per il momento la trama di _Due Spicci, è ancora misteriosa, ma prevediamo che il mitico armadillo, coscienza di Zerocalcare che si manifesta sottoforma di armadillo parlante (e petulante) con la voce di Valerio Mastandrea, farà ritorno per la gioia dei suoi tanti lettori.

La nuova misteriosa serie arriva dopo le prime due felici collaborazioni di Zerocalcare con Netflix. Nel 2021 è uscita in streaming Strappare lungo i bordi, dove il fumettista romano, la cui coscienza prende le forme di un armadillo, riflette sulla sua vita e su un amore mancato mentre con due amici si reca fuori città.

Nel 2023 è seguita Questo mondo non mi renderà cattivo, serie in sei episodi che ruota attorno all'apertura di un centro di accoglienza a Roma Est e del conseguente scontro tra fascisti e antifascisti. Nel frattempo, un vecchio amico di Zero torna dopo anni di assenza e non riconosce il quartiere in cui è cresciuto. Zerocalcare vuole aiutarlo, ma quale sarà la scelta giusta?