Romics 2026: in programma mostre, gare cosplay e molti ospiti, da Zerocalcare a Rhianna Pratchett

Si svolgerà da giovedì 9 a domenica 12 aprile, dalle ore 10:00 alle 20:00, l'edizione 2026 del Romics, appuntamento arrivato alla sua trentaseiesima edizione. Tra gli ospiti di questa annata ci saranno Zeorcalcare e Rhianna Pratchett, e il programma comprende anche mostre, incontri, spettacoli dal vivo e proiezioni di film e serie tv.

Gli ospiti di Romics 2026

Uno degli incontri più attesi dell'evento sarà quello, in programma il 12 aprile, con la sceneggiatrice Rhianna Pratchett, che ha firmato capolavori dei videogame quali Tomb Raider, Mirror's Edge e Heavenly Sword e ha scritto per marchi importanti del fumetto DC e Marvel, oltre a essere co-direttrice della casa di produzione Narrativia e custode dell'eredità narrativa di Terry Pratchett, spaziando con successo tra videogiochi, narrativa fantasy e podcast internazionali.

In questo 2026 il Premio Romics Special, che rende omaggio ad artiste, artisti e professionisti che si siano distinti nell'esplorazione di nuovi mondi e personaggi, aprendo nuove frontiere creative al mercato e sperimentando linguaggi espressivi innovativi, è stato invece assegnato a Cassandra Calin che ha conquistato milioni di follower con i suoi webcomic, Gigi Cavenago che è amato dai fan per il suo lavoro su Dylan Dog e le collaborazioni con Marvel e serie tra cui Love, Death & Robots, e Alexis Wanneroy, Supervising Animator del franchise Fortiche, autore della serie Arcane, e di grandi blockbuster Dreamworks quali Kung Fu Panda e Dragon Trainer. Per la gioia dei fan, i tre artisti saranno protagonisti di alcuni appuntamenti in cui ripercorreranno le evoluzioni del loro percorso artistico.

Tra gli attesissimi ospiti dell'edizione, italiani e internazionali: Zerocalcare, il fumettista che ha rivoluzionato il graphic novel in Italia; Cecilia Randall, protagonista indiscussa del Fantasy Storico in Italia; Jérémie Almanza, il maestro delle atmosfere gotico-fiabesche, Liang Azha e JingJiang, due delle voci più luminose del fumetto asiatico contemporaneo.

Le mostre di questa edizione

Tra le esposizioni in programma ci saranno quelle dedicate ai 30 anni di Space Jam, il film diretto da Joe Pytka con Michael Jordan e Bill Murray e che ha trasformato i Looney Tunes delle leggende dello sport. Il pubblico potrà partecipare a un'attività esclusiva, assistere a un incontro speciale e accedere a una mostra che include opere realizzate dagli studenti dell'Istituto Europeo di Design di Roma ispirate all'universo di Space Jam, che tornerà al cinema con un evento speciale dal 4 al 6 maggio. In collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italy.

Space Jam

La mostra Lorenzo Mattotti. Linee, Colori, Visioni proporrà poi un'immersione nelle forme e nei colori dell'artista attraverso una selezione di immagini stampate in grande formato che ripercorrono alcuni momenti della sua carriera artistica, a partire da Fuochi (1984), opera fondamentale che ha rivoluzionato il linguaggio del fumetto europeo a una selezione di copertine realizzate per The New Yorker, fino alle immagini del lungometraggio di animazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia (2019).

The Art of... Sara Pischelli permetterà poi di ammirare alcune delle tavole più iconiche dell'artista su Spider-man e sul Miles Morales di cui è co-creatrice insieme a Brian Michael Bendis, oltre ad altri grandi eroi del fumetto targato Marvel, dagli Avengers a X-Men. In mostra ci saranno illustrazioni e tavole in bianco e nero dell'artista, pluripremiata Marvel Young Gun italiana.

In mostra ci saranno anche le opere di Gigi Cavenago, permettendo di compiere un viaggio colorato, dinamico e travolgente tra i suoi numerosi progetti, spaziando da Dylan Dog alle serie Orfani e Magic Order, senza dimenticare il lavoro compiuto con progetti come Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Tra le mostre ci sarà inoltre Oops! Life Moments. Ironia e fumetti di Cassandra Calin con un percorso espositivo composto da due sezioni: la prima proporrà una selezione delle illustrazioni dell'artista, dedicate alle esperienze comuni della vita adulta e delle relazioni, mentre la seconda è dedicata al lavoro sul graphic novel The New Girl (2024), racconto di formazione che affronta con sensibilità e umorismo temi come l'immigrazione, l'identità culturale e l'adolescenza. La mostra include inoltre studi preparatori e, in anteprima per l'Italia, la copertina e alcune pagine del secondo volume del libro in uscita il prossimo ottobre.

I personaggi femminili più iconici del fumetto americano le loro fonti di ispirazioni, le loro evoluzioni e le loro contaminazioni transmediali saranno al centro di Superheroines - Pop, Cult & Imagination, con in esposizione opere, tavole e illustrazioni di artisti internazionali (da Joe Bennet a Gabriele Dell'Otto, da Darick Robertson a Emanuela Lupacchino, da John Romita Jr. a Elena Casagrande, da Scott Eaton a Simone Bianchi) con fumetti rari e grandi statue da collezione. In collaborazione con CArt Gallery e Statue Collector.

Gli eventi speciali di Romics 2026

Il Premio Romics del Fumetto e delle Narrazioni per Immagini giunge alla sua ventiquattresima edizione e da quest'anno include inoltre opere illustrate e di saggistica e opere spiccatamente transmediali. Realizzato sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura, il concorso ha visto la partecipazione di ben ottantatré opere, a testimonianza della vitalità e della qualità della produzione contemporanea. Da questa edizione, oltre al riconoscimento assegnato dalla giuria, è stato istituito un Premio del Pubblico che verrà assegnato tramite a una votazione online.

Il prestigio del Premio si estenderà oltre i giorni della manifestazione grazie al tour promozionale RomicsOFF, un percorso culturale itinerante che coinvolgerà festival di settore, scuole e biblioteche sul territorio nazionale, con l'obiettivo di sostenere la circolazione delle opere e ampliare il pubblico di lettori. Tutti i titoli iscritti al Premio Romics del Fumetto e delle Narrazioni per Immagini saranno protagonisti di una mostra espositiva. La Cerimonia di Premiazione, durante la quale verranno annunciati i titoli vincitori si terrà sabato 11 aprile 2026.

La quarta edizione del contest per illustratori Disegniamo Il Maggio, realizzato dalla sinergia tra Romics e il Centro per il libro e la lettura, ha portato a scegliere l'immagine della campagna nazionale de Il Maggio dei Libri 2026. Tra le moltissime opere candidate, la Giuria ha selezionato le 15 finaliste che saranno al centro di una mostra dedicata durante il Festival. Il vincitore, il cui lavoro diventerà l'immagine ufficiale de Il Maggio dei Libri 2026, verrà premiato durante la cerimonia di premiazione di sabato 11 aprile 2026.

Michele Rech, ovvero Zerocalcare, sarà protagonista di un confronto con il pubblico nella giornata di sabato 11 aprile per raccontare il suo percorso artistico, dal fumetto indipendente alle celebri serie animate. Per l'occasione, l'autore incontrerà i fan con una sessione esclusiva di Meet&Greet e dediche a numero chiuso su prenotazione.

Sempre sabato 11 aprile ci sarà l'anteprima di Kitsune - Il potere della volpe (Gribaudo), il nuovo capitolo del fantasy firmato da Cecilia Randall, che svelerà al pubblico la creazione del romanzo; e l'appuntamento di presentazione del volume Il romanesco nelle storie di Topolino, scritto e disegnato da Marco Gervasio.

Domenica 12 aprile si svolgerà lo showcase dedicato a Liang Azha, che racconterà i suoi progetti in corso e futuri: Le Love Letters, Fortune Kitten's, Soul Sealer su Webtoon, i nuovi volumi usciti in Italia e tutti gli altri numerosi lavori.

Tra gli eventi speciali ci sarà inoltre quello dedicato al secondo volume della serie GreenWood (Tunué) - Il concorso, incentrato su ecologia e magia con protagonista il disegnatore Jérémie Almanza, che svela i segreti della sua arte.

Il progetto Tra mente e cuore tornerà al Romics per esplorare le emozioni del nostro tempo attraverso l'importanza delle parole che usiamo per descrivere la realtà e di quanto siano importanti per abbattere gli stereotipi di genere: le persone potranno contribuire a un grande wall con disegni, riflessioni, parole, che insieme all'intervento di autrici e autori, nei quattro giorni del festival, daranno voce ad un'opera che si proporrà come riflessione condivisa e creativa sulle relazioni.

Stranger Things 5: un'immagine dei protagonisti nell'episodio finale

L'evento in programma a Roma ospiterà poi una performance live di Giorgio Vanni, in programma l'11 aprile, il Gran Galà del Doppiaggio arrivato alla sua ventunesima edizione; un incontro dedicato alle voci italiane che hanno doppiato la serie Stranger Things; il panel con protagonisti i doppiatori di KPop Demon Hunters; l'incontro dedicato all'horror Lee Cronin - La Mummia, al centro anche di una divertente installazione; e il tributo alla serie I Cavalieri dello Zodiaco in occasione del quarantesimo anniversario del debutto della serie.

Artisti, film e gaming

Nell'Artist Alley, situata al padiglione 7, ci saranno oltre sessanta artisti con ospiti di rilievo nazionale e internazionale e occasioni di incontro diretto con il pubblico; tra i presenti Sergio Algozzino, Francesco Barbieri, Cristiano Cucina, Maurizio Di Vincenzo, Francesca Ficorilli, Simone Gabrielli, Marco Gervasio, Cristiana Leone, Valerio Piccioni, Federica Salfo e tanti altri.

La Self Area accoglierà nel Padiglione 6 oltre sessantaquattro autori e autrici indipendenti e venticinque collettivi, offrendo una panoramica vivace e variegata di graphic novel autoprodotti, fanzine, stampe artistiche, edizioni limitate e progetti originali.

ù Tanti gli appuntamenti organizzati che spaziano da presentazioni, approfondimenti su vari generi come il fantasy, registrazioni di podcast, campagne benefiche, incontri sul rapporto tra musica e fumetti, conversazioni, incontri con artisti e workshop.

Tra i film presenti in fiera con divertenti attivazioni per il pubblico ci saranno inoltre Masters of the Universe, in collaborazione con Eagle Pictures, The Long Walk - Se ti fermi muori, in collaborazione con Adler Entertainment e Finché morte non ci separi 2, in collaborazione con The Walt Disney Company Italia.

La storica cartoon-band italiana Raggi Fotonici festeggerà trent'anni di carriera tra sigle tv e colonne sonore iconiche, i cosplayer saranno protagonisti di un'attesa gara che selezionerà anche il rappresentante singolo che rappresenterà l'Italia alla finale mondiale del Cosplay Central Crown Championships 2026 (MCM Comic Con di Londra), e non mancherà poi il K-Pop Contest Italia - Special Romics, realizzato in collaborazione con KCI.

L'Area Kids sarà infine ricca di appuntamenti con laboratori di disegni e sfilate cosplay dedicate ai più giovani:, mentre quella gaming proporrà grandi classici e moltissime novità con postazioni free play, possibilità di scoprire indie game, e match di EA Sports FCTM 26.