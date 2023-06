Zerocalcare: il riferimento a Stranger Things nella sua nuova serie Netflix suscita polemiche negli USA

Una frase ironica su Stranger Things contenuta nella nuova serie Netflix di Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo, ha sollevato polemiche tra gli utenti stranieri.

Il linguaggio schietto e ironico di Zerocalcare non è stato apprezzato da qualche spettatore americano di Netflix privo di senso dello humor che ha sollevato una polemica per una battuta su Stranger Things che fa parte dello show.

Dopo l'approdo su Netflix, Questo mondo non mi renderà cattivo ha suscitato consensi anche tra il pubblico e la critica internazionale, ma qualche utente si sarebbe sentito "offeso" da una battuta su Stranger Things inserita nello show. La battuta incriminata è la seguente:

"Come il ragazzo con i capelli a scodella di Stranger Things, che piange perché il suo amico se bomba Undici".

"Come cavolo è possibile che Netflix abbia acconsentito a questa schifezza? HANNO SOLAMENTE 14 ANNI", ha scritto una utente alimentando la discussione su Twitter. L'utente ha poi limitato il suo account.

Addirittura c'è chi ha accusato di "antisemitismo" lo stile dei disegni di Zerocalcare.

Per fortuna la maggior parte degli utenti è scesa in campo per difendere le intenzioni di Zerocalcare e tentare di spiegare anche al pubblico straniero di Netflix il suo humor e il contesto dello show.

Se volete approfondire i temi della nuova serie di Zerocalcare, potete leggere la nostra recensione di Questo mondo non mi renderà cattivo, disponibile su Netflix.