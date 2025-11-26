Zerocalcare torna con il nuovo libro Nel nido dei serpenti e incontra i fan a Milano

Zerocalcare tornerà protagonista nelle librerie di tutta Italia con il nuovo libro intitolato Nel nido dei serpenti, pubblicato dal 5 dicembre da BAO Publishing e realizzato in collaborazione con Momo Edizioni.

La casa editrice ha inoltre annunciato che il 4 dicembre, a Milano, i fan potranno incontrare l'autore presso la libreria Feltrinelli.

Cosa racconta il libro

Tra le pagine di Nel nido dei serpenti si racconta il processo agli antifascisti in corso in Ungheria, soffermandosi in particolare con una lunga storia inedita di centoventi pagine sul caso di Maja T., raccontandone il background culturale nell'ex Germania est e la lotta contro le recrudescenze di un incubo che tutti credono finito da decenni, ma che striscia subdolamente tra di noi.

Parte dei proventi derivanti dalla vendita di questo volume sarà devoluta al fondo per le spese legali degli imputati.

La prima occasione per incontrare Zerocalcare per la presentazione del libro e dediche è a Milano il 4 dicembre 2025 presso la libreria Feltrinelli, Piazza Piemonte 2. Il regolamento per accedere al firmacopie è disponibile sui social BAO.

La nuova serie Netflix

Durante il Lucca Comics & Games 2026 è stato annunciato che la nuova serie animata che riporterà il mondo di Michele Rech sugli schermi di Netflix si intitolerà Due spicci.

Attualmente non è stata svelata la trama ufficiale del progetto, ma quasi sicuramente Valerio Mastandrea darà nuovamente voce all'Armadillo

In precedenza, nel 2021 è uscita in streaming su Netflix Strappare lungo i bordi, dove il fumettista romano, la cui coscienza prende le forme di un armadillo, riflette sulla sua vita e su un amore mancato mentre con due amici si reca fuori città.

Nel 2023 è poi arrivata Questo mondo non mi renderà cattivo, serie in sei episodi che ruota attorno all'apertura di un centro di accoglienza a Roma Est e del conseguente scontro tra fascisti e antifascisti. Nel frattempo, un vecchio amico di Zero torna dopo anni di assenza e non riconosce il quartiere in cui è cresciuto. Zerocalcare vuole aiutarlo, ma quale sarà la scelta giusta?