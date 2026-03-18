Zendaya sul red carpet con lo stesso abito degli Oscar 2015: "Volevo qualcosa di vecchio"

Bellissima e sensuale, Zendaya ha sfoggiato 'qualcosa di vecchio' per lanciare la pellicola a tema matrimoniale interpretata a fianco di Robert Pattinson, nei cinema dal 1 aprile.

La bellezza di Zendaya ha lasciato più volte senza fiato fan e media, ma il look sfoggiato durante la premiere di The Drama, suo nuovo film nei cinema italiani dal à1 aprile, oltre a essere "da urlo", ha un significato molto speciale.

Zendaya ha infatti indossato lo stesso abito bianco in stile vittoriano che sfoggiò agli Oscar 2015. "Qualcosa di vecchio" come ha spiegato lei stessa a chi le ha chiesto la ragione di questo incredibile look.

Il significato dell'abito di Zendaya

Non sono molte le star che "riciclano" abiti già indossati in precedenza. I media non perdonano e gli esperti di look sono lì pronti in agguato a commentare ogni scelta. Ma la sempre impeccabile Zendaya ha deciso di tornare a sfoggiare l'abito bianco del 2015 per una ragione specifica.

"Stavo facendo un brainstorming con lo stilista Law Roach su come avrei potuto scegliere un tema per il mio look in questo film, e mi è venuto in mente il detto 'Qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di blu'", ha spiegato Zendaya a Variety alla première di The Drama. "Così ho pensato di riproporlo."

Ricordando la cerimonia degli Oscar del 2015, ha dichiarato: "È stato un momento importantissimo per me, per la mia comunità, per i miei cari, e mi è sembrato giusto. E poi si tratta di un abito da sposa, quindi è perfetto".

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Trama completa di The Drama

Ccritto e diretto da Kristoffer Borgli, The Drama - Un segreto è per sempre vede protagonisti Zendaya nei panni di Emma Hardwood, una commessa di una libreria della Louisiana, e Robert Pattinson in quelli di Charlie Thompson, direttore di un museo britannico. Nel film, mancano pochi giorni al loro dal matrimonio, ma la loro relazione prende una piega disastrosa proprio prima delle nozze quando uno dei due scopre un segreto sorprendente sull'altro. A24 ha svelato i personaggi con un finto annuncio di fidanzamento pubblicato sul Boston Globe.

Zendaya ha un'agenda fitta di progetti in arrivo nel 2026. Il 12 aprile farà ritorno nella terza, e probabilmente ultima, stagione di Euphoria. Sul fronte cinematografico, sarà protagonista dei Odissea di Christopher Nolan, che arriverà nelle sale italiane il 16 luglio. A fine luglio la rivedremo nei panni di MJ nell'atteso Spider-Man: Brand New Day, mentre il 1 dicembre la sua Chani sarà al centro di Dune: Parte 3, che concluderà la trilogia di Denis Villeneuve.