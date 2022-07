Zendaya si fa ricucire l'indice dopo essersi ferita in un incidente di cucina (FOTO)

Zendaya ha scelto Instagram per mostrare ai fan che dopotutto è una persona normale: l'attrice si è fatta ricucire l'indice sinistro dopo essersi ferita in un incidente di cucina.

Zendaya, che si è recentemente guadagnata l'onore di essere la più giovane produttrice donna mai nominata per un Emmy, ha recentemente rivelato di aver avuto un incidente in cucina e di essersi ferita all'indice: a quanto pare, almeno secondo il fidanzato Tom Holland, le sue abilità culinarie lasciano alquanto a desiderare.

Zendaya ha scelto Instagram questo mercoledì per documentare un infortunio che ha subito al dito indice sinistro mentre stava cucinando: l'attrice 25enne ha condiviso la ferita in una serie di foto, mostrando prima il suo dito bendato con la didascalia: "Guardate qua... ecco perché non cucino".

La star di Euphoria, vincitrice di un Emmy, ha aggiunto anche un'altro breve filmato alle sue storie in cui, all'interno di uno studio di un dottore, si potevano vedere alcuni medici professionisti intenti a lavorare sulla sua mano al fine di ricucirle la ferita.

Tom Holland aveva predetto che sarebbe accaduta una cosa del genere durante il tour promozionale di Spider-Man: No Way Home: "Ogni volta che cucina taglia qualcosa a circa un millimetro dalla sua mano, miracolosamente senza ferirsi le dita. Prende una cipolla e l'attacca furiosamente con il coltello."