Zendaya infiamma la Rete con degli scatti sexy e floreali

Zendaya, la famosa coprotagonista di Spider-Man: Homecoming, è da sempre oltre che una celebre attrice, un'icona di stile. Dopo essere stata nei mesi scorsi il volto della campagna pubblicitaria di Louis Vuitton e dell'iconica borsa Capucines, qualche giorno fa la star di Euphoria ha condiviso su Instagram degli scatti sexy in un completino floreale di Balmain facendo impazzire il social e raggiungendo in un solo giorno oltre 4 milioni di visualizzazioni. Il carosello è composto da tre foto scattate dal fotografo Ole Martin Halvorsen, che l'ha immortalata in un abito a pois firmato Balmain con cui l'ha vestita il suo stilista americano di fiducia Law Roach.

In seguito le foto condivise su Instagram:

Zendaya vorrebbe interpretare un ruolo da villain e diventare regista

Gli ultimi progetti

La giovane attrice ha esordito nel mondo del cinema interpretando MJ in Spider-Man: Homecoming. Successivamente ha vestito i panni di Rue Bennett nella serie HBO Euphoria e grazie a quel ruolo ha ottenuto un Golden Globe nel 2023 come migliore attrice in una serie drammatica e due Emmy. I prossimi film che vedono il ritorno di Zendaya sono Dune: Parte Due diretto da Denis Villeneuve, in cui recita a fianco di Timothée Chalamet e Challengers di Luca Guadagnino, film in cui Zendaya interpreta una tennista di successo. L'uscita di Dune è prevista per il 17 novembre mentre Challengers è stato posticipato al 25 aprile 2024 a causa dello sciopero degli attori.