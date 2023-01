Golden Globe 2023: Zendaya, assente dalla cerimonia, ringrazia su Instagram per il premio come miglior attrice

Zendaya ha ammesso di essere 'senza parole' dopo aver ringraziato i fan per il premio come miglior attrice in una serie drammatica per Euphoria, ma non ha partecipato alla cerimonia dei Golden Globe 2023.

La sua assenza alla cerimonia di consegna dei Golden Globe 2023 si è fatta sentire, ma Zendaya non è uscita comunque a mani vuote dalla serata. L'interprete di Euphoria ha conquistato il suo primo Golden Globe come migliore attrice in una serie drammatica. Quando è stata annunciata come vincitrice per il ruolo di Rue, i presentatori hanno spiegato che non poteva partecipare perché stava lavorando.

Zendaya ha scelto Instagram per esprimere il suo stupore e la sua gratitudine per l'onore, oltre a scusarsi per la sua assenza.

Ecco cosa ha scritto l'attrice: "Mi dispiace tanto non aver potuto essere lì stasera, ma volevo solo ringraziare i @goldenglobes per questo incredibile onore. Per le mie colleghe candidate, è un privilegio essere nominata accanto a voi, vi ammiro profondamente. Grazie alla mia famiglia di Euphoria, senza di voi niente di tutto questo sarebbe possibile. Infine, grazie dal profondo del mio cuore a tutti coloro che hanno permesso a Rue di entrare nel loro. Penso che tutti sappiano quanto significhi per me, ma il fatto che possa significare qualcosa per qualcun altro è un dono. Onestamente sono senza parole mentre scrivo questo, tutto quello che posso dire è grazie grazie grazie. Buonanotte"

Qui trovate la lista completa dei vincitori dei Golden Globe 2023. Zendaya è stata snobbata dai Golden Globe per il suo lavoro nella prima stagione di Euphoria, una performance che le è valsa un Emmy che ha fatto la storia. L'attrice ha fatto il bis a settembre conquistando il suo secondo Emmy come migliore attrice.