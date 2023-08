Zendaya vorrebbe interpretare un ruolo da villain e diventare regista

In una nuova intervista Zendaya ha raccontato che spera in futuro di diventare una regista e di ottenere un ruolo da villain.

Zendaya ha dichiarato che spera di diventare una regista e di interpretare un ruolo da villain nel proprio futuro professionale.

La star di Euphoria e Dune, parlando con il magazine Elle, ha infatti parlato di quali sono i suoi obiettivi come artista

I progetti dell'attrice

L'attrice ha dichiarato: "Mi piacerebbe interpretare una villain. Attingere a quell'atmosfera da cattiva e supervillain. In qualsiasi modo si manifesti, non penso necessariamente nel senso di un supereroe, ma in senso emotivo. Mi sembra di solito di interpretare quella buona, quindi mi piacerebbe interpretare la cattiva".

Zendaya ha quindi aggiunto: "Voglio dirigere un giorno. Per dirigere un film, spero più di uno, ma semplicemente farlo. Il primo passo per fare qualcosa da sola non è un passo facile da fare, ma spero di poter superare la paura".

Challengers: Zendaya non ha parlato per un'intera giornata ai colleghi per colpa di una canzone di Beyonce

La star tornerà prossimamente sugli schermi con i film Challengers, diretto da Luca Guadagnino, e Dune: Parte 2, la cui uscita è stata posticipata al 2024 in entrambi i casi per colpa dello sciopero degli attori in corso che rende complicato promuovere i progetti cinematografici.