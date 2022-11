Zen - Grogu and Dust Bunnies è il corto animato da Studio Ghibli per Lucasfilm

Lo Studio Ghibli ha finalmente svelato di aver collaborato con la Lucasfilm in occasione del corto Zen - Grogu and Dust Bunnies, disponibile in streaming dal 12 novembre e di cui è stato condiviso il primo poster ufficiale.

Il progetto è stato realizzato per celebrare il terzo anniversario del debutto di The Mandalorian sugli schermi e, come suggerisce il titolo, ha come protagonista il simpatico personaggio conosciuto anche con il nome di Baby Yoda.

Zen - Grogu and Dust Bunnies è stato diretto da Katsuya Kondô ed è stato animato con disegni realizzati a mano. La colonna sonora, inoltre, è firmata da Ludwig Göransson, autore delle musiche di The Mandalorian.

Zen - Grogu and Dust Bunnies, il poster del cortometraggio

Baby Yoda: Perché siamo tutti innamorati del nuovo personaggio di The Mandalorian?

Lo Studio Ghibli, nella giornata di giovedì, aveva scatenato l'entusiasmo e le ipotesi dei fan condividendo sui social un breve video in cui annunciava la sua collaborazione con Lucasfilm, non svelando però il titolo del progetto.

Online si era quindi ipotizzato si trattasse di una puntata di Star Wars: Visions, la raccolta di cortometraggi che propongono varie versioni dell'universo stellare seguendo stili di animazione diversi. Nella giornata di ieri, tuttavia, è diventato chiaro che Grogu era il protagonista della collaborazione grazie a uno scatto che ritraeva Hayao Miyazaki sullo sfondo di una foto con al centro una riproduzione dell'amato compagno di avventure del protagonista di The Mandalorian interpretato da Pedro Pascal.