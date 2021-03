Zatanna: Emerald Fennell scriverà la sceneggiatura del film della DC

Zatanna, il nuovo film prodotto da DC e Warner Bros, sta finalmente iniziando a entrare nelle prime fasi di sviluppo: Emerald Fennell, dopo il successo di Promising Young Woman, firmerà infatti la sceneggiatura del film.

Il lungometraggio è da tempo tra i titoli che lo studio vorrebbe realizzare e nel team della produzione ci sarà anche la Bad Robot di J.J. Abrams.

Emerald Fennell firmerà quindi lo script del progetto che porterà sul grande schermo il personaggio creato da Gardner Fox e Murphy Anderson nel 1964. Come il padre Zatara, anche Zatanna ha dei poteri magici.

Warner Bros, per ora, non ha rivelato se la filmmaker, che ha conquistato poche ore fa un WGA Award e con Promising Young Woman è in corsa per cinque Oscar, si occuperà anche della regia del progetto.

Tra le pagine dei fumetti il personaggio ha una travagliata storia d'amore con Batman e con John Constantine, personaggio che dovrebbe apparire nella serie televisive Justice League Dark prodotta da Bad Robot sviluppata per HBO Max. Matt Ryan, interprete di Constantine negli show dell'Arrowverse, ha dichiarato: "Il rapporto con Zatanna è qualcosa che non ho esplorato in versione live action, è un personaggio che vorrei vedere sugli schermi".

Warner Bros in passato sembrava essere al lavoro su tre film al femminile dedicati rispettivamente a Zatanna, Supergirl e Batgirl. Per ora, tuttavia, i tre progetti non sono andati oltre le prime fasi di sviluppo.