Zack Snyder's Justice League: due nuove foto della versione in arrivo su HBO Max

Due nuove foto della Zack Snyder's Justice League, in arrivo nel 2021 su HBO Max, sono state condivise online.

Due nuove foto di Zack Snyder's Justice League sono state condivise online per promuovere una raccolta fondi creata in onore di Autumn, la figlia del regista che si è suicidata.

Gli scatti mostrano Jason Momoa nel ruolo di Aquaman e Gal Gadot nella parte di Wonder Woman.

Zack e Olivia Snyder hanno lanciato online una campagna di raccolta fondi per ricordare la giovane che si è tolta la vita. Olivia ha sottolineato: "Autumn è sempre stata come la luna. Coraggiosa, misteriosa e meravigliosa. Così inconsapevole del potere e dell'impatto che avrebbe potuto avere. Ma, circondata dall'oscurità. Era una guerriera che ha lottato, amato e vissuto con passione. Ora è nel cielo notturno, dove continuerà a brillare". La famiglia Snyder ha quindi lanciato un sito dove poter offrire il proprio sostegno economico all'American Foundation for Suicide Prevention, sottolineando quanto sia importante parlare della salute mentale, aiutare chi ha istinti suicidi e provare a prevenire tragedie.

Attualmente la campagna online ha già raccolto quasi 6.000 dollari a poche ore dal debutto online.

Per aumentare l'attenzione nei confronti dell'iniziativa è intervenuto anche Jason Momoa, interprete di Aquaman in Justice League , condividendo uno scatto inedito. L'attore ha accompagnato l'immagine pubblicata su Instagram scrivendo: "Sono profondamente connesso all'Ohana degli Snyder, il minimo che posso fare è sostenere e diffondere consapevolezza riguardante i problemi mentali".

La nuova versione dell'avventure del team di supereroi della DC darà vita a una miniserie, della durata di 4 ore, che verrà distribuita nel 2021 su HBO Max.