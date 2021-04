Zack Snyder's Justice League: il regista condivide la clip integrale di "We live in a society" (VIDEO)

In Zack Snyder's Justice League c'è spazio per un dialogo tra Batman e il malvagio Joker e il regista ha ora condiviso la clip della versione alternativa, video in cui Jared Leto pronuncia la frase "We live in a society"

Nel video il villain, dopo aver sentito Bruce Wayne ricordare gli ultimi momenti di vita di Harley Quinn, sottolinea che viviamo in una società in cui l'onore è un ricordo lontano. Il Joker aggiunge poi "Chi pensi abbia urlato di più? La ragazza o il ragazzo?".

Le parole pronunciate da Jared Leto in versione Joker nel film Zack Snyder's Justice League sembrano un chiaro riferimento alla morte di Robin, evento chiave nella storia di Batman e della sua nemesi.

Il regista aveva svelato che l'attore premio Oscar aveva realizzato varie versioni del dialogo con Bruce Wayne, decidendo poi di usare la battuta ormai iconica del villain nel trailer, ma non nel montaggio finale del film.

