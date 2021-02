Zack Snyder vende palloni da football della Justice League per la prevenzione del suicidio

Zack Snyder sta raccogliendo fondi per la Fondazione americana per la prevenzione del suicidio vendendo palloni ispirati alla Justice League.

Zack Snyder ha scelto di celebrare il Super Bowl LV lanciando una linea di palloni da football ispirati alla Justice League, che sta vendendo per raccogliere fondi per la Fondazione americana per la prevenzione del suicidio (AFSP). "Per celebrare l'uscita dello Snyder Cut, Zack Snyder sta rilasciando questi palloni commemorativi!" si legge una descrizione della campagna pubblicata da Ink su People.

La descrizione specifica che: "Per produrre questi prodotti in edizione limitata, dobbiamo vendere almeno 300 unità, quindi per favore condividi". Ogni mini pallone da football è di colore nero e presenta lacci bianchi, oltre al logo "JL" argentato. A sinistra del logo ci sono le parole "The Cut" e "Snyder" mentre a destra del logo c'è la firma di Snyder.

I fan di Snyder ricorderanno che l'AFSP è un'organizzazione importante per il regista, che ha perso la figlia ventenne Autumn per suicidio nel marzo 2017. Snyder, regista di Justice League al momento della tragedia, ha scelto allontanarsi dal progetto per superare il lutto e trascorrere del tempo con la sua famiglia.

Mentre la raccolta fondi di Snyder mirava a raccogliere soltanto 2.500 dollari, i fan del cineasta hanno già acquistato 564 palloni raccogliendo quindi quasi 6.300 dollari. I palloni commemorativi saranno spediti agli acquirenti entro giovedì 4 marzo.