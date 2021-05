Zack Snyder svela: "Vorrei dirigere un porno o un film religioso"

La lista dei progetti ai quali Zack Snyder si sarebbe interessato nel corso degli anni include anche un film porno e uno religioso, o addirittura un film che sia entrambe le cose.

Nel corso di un'intervista con The Telegraph, il regista di Army of the Dead ha dichiarato di essere particolarmente interessato all'estetica dei corpi umani e di aver sempre voluto dirigere un film porno o religioso. Zack Snyder ha raccontato: "Non ho mai avuto l'occasione di dirigere film del genere nonostante il mio interesse. Magari riesco a creare un mix tra i due! O, forse, 300 può essere considerato come una sorta di porno religioso, non so. Magari come una prima versione".

Zack Snyder ha approfondito il suo interesse nei confronti del corpo umano attraverso lo studio di artisti del Rinascimento quali Caravaggio e Michelangelo e del bodybuilding. Nonostante il regista non abbia mai realizzato porno né tantomeno film esplicitamente religiosi, il suo DCEU è saturo di simbologia religiosa e 300 è senza dubbio un film dai toni particolarmente erotici.

Batman v Superman: Zack Snyder e Henry Cavill durante le riprese

Nel corso del 2021, sono usciti ben due film di Zack Snyder. Il primo, Zack Snyder's Justice League, ha debuttato su HBO Max il 18 marzo scorso; al secondo, Army of the Dead, è toccato arrivare su Netflix il 21 maggio. Recentemente, Zack Snyder è intervenuto a proposito delle critiche rivolte da Martin Scorsese ai cinecomic, che, secondo il regista di Taxi Driver, non sarebbero nemmeno degni di essere considerati cinema.