Zack Snyder e Netflix al lavoro su una serie TV anime sulla mitologia norrena

Zack Snyder e Netflix sono al lavoro su una nuova serie anime ispirata alla mitologia norrena, la cui produzione inizierà una volta i lavori per Army of the Dead.

Zack Snyder e Netflix sono al lavoro su una nuova serie anime basata sulla mitologia norrena. L'annuncio della piattaforma è arrivato da pochissimo, e ha confermato che il regista comincerà immediatamente a lavorare sul nuovo progetto appena saranno concluse le riprese di Army of the Dead, lo zombie movie a cui sta lavorando ancora per conto di Netflix.

Quale sarà l'impegno effettivo di Zack Snyder? Il regista del controverso Justice League sarà produttore esecutivo della nuova serie, e co-creatore insieme a Jay Oliva, che sarà anche showrunner e regista. Al loro fianco anche Deborah Snyder e Wesley Coller.

Al momento non si conoscono maggiori dettagli sulla nuova serie, ma il suo annuncio rende certo un dato e cioè che Netflix ha deciso di investire nel settore degli anime per il proprio catalogo: non soltanto la distribuzione di pietre miliari dell'animazione giapponese come Neon Genesis Evangelion (compresa la polemica sul nuovo adattamento), Ken il guerriero o Fairy Tail, ma anche la produzione di remake di serie storiche come I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seyao Cowboy Bebop, o adirittura opere originali come l'annunciata serie ispirata a Pacific Rim e ora quella prodotta da Snyder.

Nelle parole di John Derderian, responsabile della programmazione anime su Netflix: "Zack Snyder è un assoluto innovatore nell'ambito della narrazione per immagini e si è distinto come uno dei cineasti più interessanti della sua generazione. Siamo entusiasti di poter collaborare con lui e con la sua squadra per dare nuova vita sullo schermo alle leggende della mitologia norrena".