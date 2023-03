Zack Snyder condivide nuovi indizi sull'evento dedicato a Batman v Superman e agli altri suoi film DC

In questi giorni Zack Snyder è tornato a stuzzicare i fan prima con un video estremamente criptico, e adesso con un nuovo post che pare collegato a Batman v Superman: Dawn of Justice e agli altri suoi film targati DC. Non sappiamo ancora di preciso cosa vogliano dire questi indizi, anche se in molti ci stanno leggendo un evento dedicato con proiezioni estese.

Di recente Zack Snyder ha pubblicato un post su Vero legato a Batman v Superman: Dawn of Justice e altri film che recita: "Man of Steel, Batman v Superman, Zack Snyder's Justice League. La vita è un ciclo, dalla nascita alla morte alla rinascita. Anche il viaggio di un eroe è un ciclo. Un viaggio continuo di crescita e trasformazione", accompagnando il tutto con alcune date: 28,29 e 30 aprile.

L'immagine sembra anticipare una sorta di evento, forse lo stesso organizzato dal regista nel 2019 in cui gli appassionati hanno potuto vedere, per beneficenza, i suoi film in versione estesa e partecipare a sessioni Q&A con gli attori sul posto e con lui. Se così fosse, i fan di sempre dovranno prepararsi a dovere per questa nuova Snyder Con, probabilmente delineata dalle proiezioni dei film nell'immagine.

Chissà che non sia un'occasione per rivelare qualche novità sui suoi progetti attualmente in corso.