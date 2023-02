Lo SnyderVerse venduto a Netflix? La risposta di James Gunn (che ne ha parlato con Zack Snydee)

Il movimento #ReleaseTheSnyderCut alla fine ha prodotto il risultato desiderato con l'uscita di Zack Snyder's Justice League. La stessa cosa potrebbe non accadere con la nuova campagna dei fan, #SellTheSnyderVerseToNetflix, scaturita dopo l'annuncio del reboot del Dc Universe da parte di James Gunn. Lo stesso Gunn ha reagito alla campagna spiegando il motivo per cui, secondo lui l'idea di vendere lo Snyderverse a Netflix ha poco senso, e ha specificato di averne parlato canche con Zack Snyder.

"Devo dire che questo è l'hashtag più stravagante dal momento che 1) Netflix non ha espresso tale interesse (anche se abbiamo discusso di altre cose) e 2) Zack non ha espresso alcun interesse e sembra essere felice di fare ciò che sta facendo (e, sì, anche noi abbiamo parlato)" ha scritto James Gunn su Twitter.

James Gunn: Warner Bros infastidita dai suoi commenti "brutalmente sinceri" su DCU e Snyderverse

Nel tweet, Gunn ha confermato di aver avuto dei colloqui con Zack Snyder, forse in relazione a un suo possibile intervento nell'universo condiviso basato sui fumetti DC in cui era parte integrante, ma più probabilmente con l'obiettivo di lavorare su qualcosa di nuovo per il DCU.

Gunn conferma anche che il DCU avrà un "multiverso collegabile in alcuni punti", quindi forse c'è spazio per almeno alcuni dei personaggi e delle trame dell'era Snyder per continuare o collegarsi ex novo con le storie di Altrimondi? Questo lo scopriremo prossimamente.

Riguardo al contatto con Zack Snyder, James Gunn ha aggiunto, sempre via Twitter: "Mi ha contattato per esprimere il suo sostegno alle mie scelte. È un bravo ragazzo. Ancora una volta, sembra davvero contento dell'enorme costruzione del mondo che sta realizzando ora".