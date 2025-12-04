Zack Snyder dice sì al film 'hot lesbian action' di Tig Notaro: svelato il titolo provvisorio

Tig Notaro sta programmando un'altra collaborazione spettacolare con il regista Zack Snyder. Ne ha parlato la stessa attrice nella puntata del podcast On With Kara Swisher.

Snyder e Notaro lavorarono insieme al film Army of the Dead, dopo che l'attrice si era unita al progetto in sostituzione del comico Chris D'Elia. Ora i due potranno lavorare ad un nuovo progetto insieme.

Il film di Tig Notaro e Zack Snyder

"Divento virale per essere sexy in questo film" ha dichiarato Notaro "Ed è stato così inaspettato. Il mio telefono esplode. Non vado in giro dicendo 'Oh mio Dio, guardatemi.' Ero così confusa. Così ho chiamato Zack e gli ho detto: 'Sto sentendo da uomini etero, uomini gay, donne gay e donne etero che pensano che io sia sexy in questo film'".

Zack Snyder sul set di un film

Una situazione che ha permesso a Tig Notaro di avere un'ispirazione creativa per un nuovo progetto, al quale ha aderito anche Zack Snyder: "Gli dissi 'E se andassimo fino in fondo e fossero tutte lesbiche sexy?'. E lui ha risposto: 'Oh mio Dio, sì, facciamo quel film'. E quindi, chissà? È un progetto hollywoodiano. Siamo nel processo di scrittura della sceneggiatura. Immagina questo poster: c'è il titolo del film, e poi c'è scritto Hot Lesbian Action. È così che gliel'ho venduto su Zoom".

Il titolo provvisorio e gli altri progetti di Tig Notaro

Tra i dettagli preliminari del progetto spicca il titolo provvisorio: "Per ora, il film si chiama Deviants, ed è ambientato in epoche passate, tipo dei devianti costretti a vivere nascosti" ha concluso Notaro.

L'attrice è impegnata anche in altre produzioni, come il doppiaggio di un orso nel film campione d'incassi Zootropolis 2, al fianco di altre star come Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Andy Samberg, David Strathairn, Shakira, Idris Elba, Patrick Warburton, Quinta Brunson, Danny Trejo e Alan Tudyk. Notaro sarà anche Jett Reno in Star Trek: Starfleet Academy, prossima serie in uscita.