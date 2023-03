Zachary Levi chiarisce: "Non sono contro i fan di Zack Snyder, non apprezzo chi semina odio"

Zachary Levi ha voluto chiarire il suo punto di vista sui film diretti da Zack Snyder e sui fan del regista in una nuova serie di tweet in risposta alle domande dei suoi follower.

La star di Shazam! Furia degli Dei non ha infatti esitato a parlare dei risultati deludenti ottenuti al box office dal sequel delle avventure del supereroe DC che interpreta sul grande schermo, parlando anche della sua opinione nei confronti del regista.

Un fan di nome Charlie, dopo che la star aveva sottolineato che non stava incolpando i fan di Zack Snyder degli incassi ridotti, ha scritto a Zachary Levi: "Non si può negare che al momento ci sono molti fan di Snyder che sono felici del fallimento del tuo film e molti di loro sperano che tutto fallisca perché non si è continuato il DC Universe con i film del loro regista".

Il protagonista di Shazam! Furia degli Dei ha replicato: "Anche questo è vero. Triste, ma vero. Quanto abbia avuto delle conseguenze sul box office non possiamo saperlo con certezza. Ma penso che il problema principale che stiamo avendo è il marketing. Questo è un film perfetto per la famiglia, tuttavia molte famiglie non ne sono consapevoli. Ed è un vero peccato".

L'attore ha voluto rispondere anche a un fan che gli ha chiesto quale film tra quelli del regista è il suo preferito. Zachary ha spiegato: "Di tutti i suoi film 300 rimane ancora il migliore per me. Ma dei suoi titoli realizzati per la DC direi L'uomo d'acciaio".

Levy ha ribadito infine, rivolgendosi a uno dei fan del filmmaker: "Non ti sto giudicando. Ti voglio in realtà bene. Lo dico sul serio. Non ho alcun problema con i fan di Snyder. Io stesso sono andato in sala a vedere quasi tutti i suoi film. Il mio problema è con chiunque si augura di distruggere qualcosa, semplicemente perché non è quello che vogliono. Quello proviene dall'odio, non dall'amore".

