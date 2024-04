Zachary Levi star dell'action thriller Free Fall, diretto dalla collaboratrice di Tarantino Zoë Bell

Zachary Levi, conosciuto principalmente per i suoi ruoli in Chuck e Shazam!, è in procinto di entrare nel cast dell'action thriller sul climbing dal titolo Free Fall, insieme alla rinomata stuntwoman e coordinatrice di stunt neozelandese Zoë Bell, storica collaboratrice di Quentin Tarantino.

Zachary Levi in un momento dell'episodio Chuck Versus the Ex della seconda stagione di Chuck

Scritto da Sean Finegan e Gregg Maxwell Parker, Free Fall racconta la storia del tentativo di un padre di riconciliarsi con sua figlia con la quale si è allontanato, durante un'escursione di climbing che diventa mortale quando un incidente li lascia bloccati a centinaia di metri in aria. La produzione del film dovrebbe iniziare entro fine anno in Nuova Zelanda.

Carriera acrobatica

Zoë Bell ha iniziato la propria carriera come stunt performer in Xena: Principessa Guerriera e poi accanto a Quentin Tarantino come stuntwoman e coordinatrice nel corso di un decennio. Ha lavorato a film come The Hateful Eight, Django Unchained, il dittico Kill Bill con Uma Thurman, Bastardi senza gloria, C'era una volta a... Hollywood, Thor: Ragnarok e Iron Man 3. È stata coordinatrice degli stunt in Time Bandits di Taika Waititi, lavorando anche come regista della seconda unità. Oltre a Free Fall, Bell è impegnata nella lavorazione di Boss Bitch Fight Challenge.

"Questa sceneggiatura è il mix perfetto tra aggettivi come commovente e mozzafiato. Tra il team di produzione, il cast e le troupe neozelandesi, le parole non rendono giustizia all'emozione che mi provoca lavorare a questo film" ha dichiarato la regista. Non ci sono ulteriori notizie sul film, oltre all'ingaggio di Levi.

Entusiasmo anche in seno alla produzione del film:"Siamo molto emozionati di realizzare questo film con così tanti amici di lunga data. Sean [Finegan] ha scritto la sceneggiatura dopo aver lavorato con noi come dirigente nel lotto della Warner Bros. È lì che abbiamo incontrato Zac mentre girava Chuck allo Stage 4, e abbiamo fatto amicizia con Zoë dopo aver visto il suo brillante lavoro come stuntwoman in Kill Bill".