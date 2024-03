Harold and the purple crayon: i disegni prendono vita nel trailer del nuovo film con Zachary Levi

Zachary Levi è protagonista del nuovo film Harold and the Purple Crayon, di cui è stato condiviso il primo trailer.

Sony ha condiviso il primo trailer del film Harold and the Purple Crayon, adattamento live-action dei libri per ragazzi di Crockett Johnson che avrà come star Zachary Levi.

Alla regia c'è Carlos Saldanha, già nel team di film come L'era glaciale e Rio.

Di cosa parlerà il film

Nel video si assiste a quello che accade quando Harold, soggetto dei libri pubblicati nel 1955 su un bambino di 4 anni che usa l'immaginazione per far prendere vita a quello che disegna, arriva nel mondo reale. Il protagonista avrà molto da imparare, vivendo inoltre incredibili avventure. Il suo potere finirà però nelle mani sbagliate e lui e i suoi amici dovranno riprenderselo per salvare entrambi i mondi.

Nel cast di Harold and the Purple Crayon, oltre a Zachary Levi, ci sono anche Jemaine Clement, Tanya Reynolds, Alfred Molina e Zooey Deschanel.

La sceneggiatura è firmata da David Guion e Michael Handelman.

Il libro è stato più volte alla base di un possibile adattamento per il grande schermo e nel 2010 Will Smith avebbe dovuto fare parte del team di produttori. Nel 2016 era poi stato sviluppato un lungometraggio animato con la sceneggiatura di Dallas Clayton. Spike Jonze, inoltre, era stato coinvolto in un possibile adattamento per il grande schermo.