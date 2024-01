Zachary Levi diventa un agente della CIA nell'action thriller Hotel Tehran

Zachary Levi sarà il protagonista di Hotel Tehran, il nuovo thriller d'azione di Guy Moshe. Nel film che entrerà in produzione a maggio, l'ex Shazam interpreta il protagonista Tucker, un uomo alla guida un'unità di ex operatori della CIA caduti in disgrazia e mandati in guerra nel cuore di Teheran per portare a termine un colpo che cambierà la vita di ognugno di loro.

In una dichiarazione rilasciata a Deadline, Moshe ha detto: "Non vedo l'ora di collaborare con Zac in questo film. Non è solo un grande attore, ma anche un partner perspicace. Condividiamo entrambi la stessa visione per quello che speriamo e crediamo sarà un film speciale al di là dei confini del genere".

Zachary Levi contro Hollywood: "Inganna con film spazzatura"

Hotel Tehran

Moshe ha scritto la sceneggiatura insieme a Mark Bacci, su un'idea originale di Bazzel Baz un ex ufficiale del gruppo di operazioni speciali della CIA. Oakhurst Entertainment finanzia il film. Marina Grasic della Oakhurst produce insieme a Matthew G. Zamias, cofondatore della nuova società di produzione Astral Future, e a Wendy Sweetmore della Dreamtime Films. Harel Kodesh e Arbel Kodesh della Astral Future sono produttori esecutivi insieme a Moshe, Baz, Justin C. Oberman e William Doyle.

Zamias di Astral Future ha dichiarato: "Siamo entusiasti di annunciare il casting di Zac nel primo film di Astral Future come società. Guy è un regista raro e versatile con cui ho collaborato per molti anni e questo sarà il suo film più personale. Il nostro team di produttori ha piena fiducia nel fatto che realizzerà un'azione di grande impatto, ancorata alla realpolitik americana e alla condizione umana".

Levi è noto per aver interpretato il ruolo di Shazam nell'omonimo film della DC e nel sequel del film e per aver interpretato il ruolo di Chuck nell'omonima serie di spionaggio della NBC che è durata ben cinque stagioni. Prossimamente Levi darà voce all'orsetto protagonista di Teddy's Christmas.

In precedenza, Moshe ha diretto, tra gli altri progetti, il thriller d'azione Bunraku con Josh Hartnett, Demi Moore e Woody Harrelson, il thriller di genere 001LithiumX (LX 2048) e il dramma ambientato in Cambogia Holly con Ron Livingston.