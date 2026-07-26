Zach Cregger presenta al Comic-Con The Flood: "L'ultimo film di questo capitolo della mia carriera"

Zach Cregger continua a consolidarsi come uno dei nomi più interessanti del cinema horror contemporaneo, ma il suo prossimo progetto potrebbe segnare la fine di un'epoca creativa. Durante un panel al San Diego Comic-Con 2026, il regista di Barbarian e Weapons ha parlato per la prima volta di The Flood, il film che seguirà Resident Evil, definendolo "l'ultimo film di questo capitolo della mia vita".

"Non riesco a pensare a un altro film simile"

Intervistato durante la manifestazione, Zach Cregger ha descritto il progetto come qualcosa di molto diverso rispetto ai suoi lavori precedenti. "Il mio prossimo horror, The Flood, sarà l'ultimo film di questo capitolo della mia vita. Ha una struttura davvero particolare. Non riesco a pensare a un altro film simile." Parole che hanno immediatamente alimentato le speculazioni su un possibile cambio di direzione nella sua carriera una volta concluso il progetto.

Warner Bros. ha fissato l'uscita di The Flood per l'11 agosto 2028, dopo che il progetto sarebbe passato nelle mani dello studio in seguito al mancato accordo con Netflix, che secondo diverse indiscrezioni non avrebbe accettato le richieste del regista per una distribuzione cinematografica tradizionale.

Sebbene la trama non sia stata ancora ufficialmente svelata, negli ultimi mesi è circolata online una presunta versione della sceneggiatura. Secondo queste indiscrezioni, il film seguirà l'equipaggio della nave spaziale Spiritus Mundi, impegnato in una missione di esplorazione nello spazio profondo. Dopo aver intercettato uno strano segnale proveniente da un pianeta remoto, il gruppo scoprirà un misterioso manufatto alieno capace di alterare il tempo, la realtà e perfino la sanità mentale dell'equipaggio.

E il futuro potrebbe essere lontano dall'horror

Prima di dedicarsi completamente a The Flood, Cregger porterà nelle sale la sua reinterpretazione di Resident Evil, attesa per settembre 2027. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, Sony avrebbe investito fortemente sul progetto, concedendo al regista ampia libertà creativa per reinventare uno dei franchise horror più celebri del mondo dei videogiochi.

Le dichiarazioni di Cregger hanno però inevitabilmente acceso il dibattito sul suo futuro artistico. Finora il regista ha costruito la propria filmografia quasi esclusivamente nel genere horror, firmando Barbarian, Weapons, Resident Evil e ora The Flood. Definire quest'ultimo "la conclusione di un capitolo" lascia intuire la possibilità di esplorare nuovi territori narrativi.

Tra i progetti di cui si è parlato negli ultimi mesi figura anche Henchman, una proposta ambientata nell'universo DC e incentrata sugli scagnozzi del Joker. Il regista avrebbe presentato direttamente l'idea ai vertici di Warner Bros., ma al momento non esistono conferme ufficiali sul suo sviluppo.

Nel frattempo, però, tutta l'attenzione resta concentrata su The Flood, un horror fantascientifico che, almeno nelle intenzioni del suo autore, promette di essere il progetto più ambizioso e sperimentale della sua carriera.