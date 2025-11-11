Florence Pugh: "Gli abusi online contro Zach Braff mi hanno spinta a non parlare più delle mie relazioni"

Ospite del Louis Theroux Podcast, Florence Pugh ha spiegato in che modo ha gestito le polemiche legate alla differenza d'età nella relazione con il suo ex fidanzato Zach Braff.

Pugh ha confessato di non parlare più con la stampa delle sue relazioni proprio in seguito alle offese ricevute all'epoca da Braff per il rapporto instaurato con l'attrice di Piccole donne.

Florence Pugh non parla più delle sue relazioni

"Con le relazioni e il romanticismo in questo mondo, non importa quanto ne parli o quanto ne parli poco, alla gente non importa. Vogliono una storia" ha detto la star di Black Widow.

"È come se volessero un reality show, quindi non importa quanto tu dica di amare qualcuno o quanto ti renda felice: se a loro quella persona non piace e non si adatta all'immagine che hanno di te, non importa nulla" ha spiegato.

Zach Braff con Donald Faison in una scena di Scrubs

Dal 2019 al 2022, Florence Pugh e Zach Braff si sono frequentati, prima di raccontare a Harper's Bazaar la fine della loro storia. Quando la loro relazione divenne pubblica, i due ricevettero una lunga serie di insulti online: "Difenderò sempre le persone che amo, prenderò sempre le loro parti" ha dichiarato "Se serve un reset e una tirata d'orecchie, lo farò, perché non è giusto che così tanta parte della tua vita diventi bersaglio di attacchi".

Il video di Florence Pugh in difesa della relazione con Zach Braff

Nel 2020, Florence Pugh pubblicò un video su Instagram, accusando gli hater di aver bullizzato Zach Braff semplicemente perché aveva pubblicato una sua foto in occasione del suo compleanno.

"Nel giro di circa otto minuti dalla pubblicazione della foto, il 70% dei commenti era fatto di insulti e cattiverie, in pratica bullizzavano qualcuno sulla mia pagina" ha dichiarato Florence Pughnel podcast "È stata la prima volta in tutta la mia vita su Instagram che ho dovuto disattivare i commenti. Non sono mai stata una pagina che incoraggia certe cose, né che apprezza quell'atmosfera tossica. Era arrivato al punto in cui era davvero orribile vedere la persona con cui stai ricevere quel tipo di attacchi, e non erano mai rivolti a me, solo a lui. Penso di aver semplicemente avuto bisogno di richiamare tutti all'ordine, e così ho fatto quel video".