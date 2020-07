Zac Efron, la sauna sexy ed esotica dell'attore nel video Netflix

Zac Efron sexy e muscoloso nel video di Netflix in cui si sottopone ad una bizzarra sauna e ad altri curiosi trattamenti esotici: è una scena della serie Zac Efron con i piedi per terra.

Dimenticatevi il teenager di High School Musical, oggi Zac Efron è cambiato tantissimo nell'aspetto fisico e sorprende anche coloro che prima non lo trovavano particolarmente attraente o affascinante. Nel nuovo video pubblicato da Netflix, il sexy Zac - tutto muscoli, testosterone e sudore - si sottopone ad una bizzarra sauna e ad altri trattamenti benefici.

Si tratta di una clip di Zac Efron: con i piedi per terra, in cui l'attore fa tappa in diversi luoghi tutti da (ri)scoprire, tra cui anche la Sardegna. In questo video però Zac fa una doccia "per pulire e aprire i pori della pelle", poi viene sottoposto ad una sauna un po' artigianale e "imbustato" letteralmente in un grosso sacco nero che trattiene il vapore che sale da un grosso pentolone in cui sono state messe a bollire delle foglie. "Ho una safe word?" chiede Zac prima di essere imbustato, neanche fosse una sessione di bondage. Quando viene finalmente liberato, Zac è tutto sudato e un po' frastornato dal calore.

Ma non finisce qui, dopo il trattamento al vapore, Zac Efron viene fatto stendere - sempre seminudo - mentre un uomo gli soffia del fumo sui pettorali. Anche l'uomo con cui condivide questo viaggio televisivo targato Netflix si sottopone ad uno strano trattamento al vapore. Quali saranno i benefici di queste pratiche? Non ci resta che guardare Zac Efron: con i piedi per terra per scoprirlo.

Insieme all'esperto di Wellness Darin Olien Zac Efron ha fatto un viaggio ecologista in giro per il mondo dal Perù alla Francia, dall'Italia all'Islanda e Porto Rico alla scoperta di culture e stili di vita diversi. Zac Efron con i piedi per terra è disponibile in streaming su Netflix dal 10 luglio.