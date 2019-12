Zac Efron ricoverato per una grave infezione: paura sul set in Papua Nuova Guinea

Zac Efron ricoverato d'urgenza in Australia dopo aver contratto una grave infezione tifoidea sul set di Killing Zac Efron in Papua Nuova Guinea.

Si trovava sul set di Killing Zac Efron in Papua Nuova Guinea e in effetti Zac Efron stava per fare realmente una brutta fine: l'attore è stato ricoverato d'urgenza dopo aver contratto una grave infezione sul set di quello che è stato presentato come un docu reality estremo, ambientato nella giungla.

Stando alle prime notizie, Zac Efron avrebbe iniziato a star male a causa di quella che sarebbe un'infezione da febbre tifoidea mentre era impegnato sul set di Killing Zac Efron, docu serie di serio che vede l'attore trascorrere 21 giorni su un'isola quasi deserta con a disposizione solo una guida e un equipaggiamento essenziale.

Il batterio che causa la febbre tifoidea, stando alle indicazioni del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, si trova nelle acque e cibi contaminati in Papua Nuova Guinea. Sul sito del centro si consiglia caldamente la vaccinazione per i viaggiatori che dovessero recarsi nell'area interessata. Tra i sintomi principali della febbre tifoidea si annoverano febbre alta, debolezza, mal di stomaco, mal di testa e altro ancora. La malattia può essere fatale ma può anche essere trattata e curata nel giro sette, dieci giorni. Secondo gli ultimi report, Zac Efron avrebbe trascorso diversi giorni in ospedale in Australia e sarebbe stato dimesso per poter trascorrere la vigilia di Natale negli USA.

"Ho la tendenza a sentirmi a mio agio nelle circostanze più estreme e vado alla ricerca di opportunità che mi mettano alla prova su ogni livello." - aveva detto Zac Efron all'inizio della sua nuova avventura esotica - "Sono entusiasta all'idea di esplorare ogni territorio inesplorato e scoprire cosa mi attende in questa inaspettata avventura!".