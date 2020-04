Zac Efron: il suo incontro con Leonardo DiCaprio, tra pancake e lezioni di vita

Zac Efron ricorda ancora con molta emozione il suo incontro con Leonardo DiCaprio nel 2008, periodo in cui entrò ad Hollywood come star teen grazie al film High School Musical, un momento in cui l'attore di C'era una volta a...Hollywood gli ha dato consigli molto importanti.

In una recente intervista con Hot Ones, Zac Efron ha infatti raccontato di quell'incontro quando si ritrovarono seduti uno accanto all'altro a una partita dei Los Angeles Lakers: "Lo stavo aspettando ed ero abbastanza sicuro che si sarebbe presentato con un cappello calato sulla fronte e poi appena la palla è andata dall'altra parte è stato come, 'Ehi amico, vuoi fare colazione domani?' e io risposi 'Sì, amico'"

In quel momento, Leonardo DiCaprio lasciò il suo numero alla giovane star per un altro incontro, avvenuto a casa di Leo per una bella colazione a base di pancake e tanti consigli utili per Zac Efron: "Cucinò i waffles, li bruciò e quindi fece i pancakes. Avevo milioni di domande per lui, soprattutto sui paparazzi che erano da poco entrati nella mia vita. Gli chiesi 'Come hai fatto a sopportare tutto questo per tanto tempo?' e lui mi disse 'Francamente per te sta diventando un po' diverso'"

In quel momento, come racconta Zac Efron, c'erano infatti più di dieci paparazzi appostati fuori casa di Leonardo DiCaprio, cosa mai avvenuta per l'attore che era già in carriera da molti anni. DiCaprio, però, rassicurò il giovanissimo attore assicurandogli che stava gestendo già molto bene tutta la situazione. Parole che Zac Efron ricorda con piacere ancora oggi, una vera e propria spinta in più per andare avanti sereno con la sua carriera a Hollywood.