Zac Efron: "Adoro il Marvel Cinematic Universe, se mi offrissero il ruolo giusto accetterei immediatamente"

Sembra che anche Zac Efron sia più che entusiasta di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe: come sappiamo ormai, ogni attore hollywoodiano non vede l'ora che arrivi il proprio turno per interpretare uno degli amati supereroi delle pellicole di successo dell'universo Marvel.

Durante una recente intervista, pubblicata da Extra TV, la star di High School Musical ha dichiarato: "Adoro il Marvel Cinematic Universe. Sono un fan della Marvel da quando ho iniziato a muovere i primi passi. Se mi offrissero il ruolo giusto e se volessero rendermi parte di questo straordinario mondo, coglierei l'opportunità al volo, accetterei immediatamente".

Quando Zac Efron è stato scartato per il ruolo di Adam Warlock, e al suo posto è stato scelto Will Poulter, i cuori di migliaia di fan si sono rotti in mille pezzi visto che svariete persone desideravano che quella che un tempo è stata una delle star più luminose di Disney Channel potesse finalmente tornare a vestire i panni del personaggio creato da Stan Lee e Jack Kirby.

I fan del MCU, tuttavia, in questo momento sono concentrati su Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l'ultima pellicola targata Marvel Studios che oggi, 5 Maggio 2022, uscirà in tutte le sale cinematografiche italiane. Il nuovo capitolo in cui si narra la storia dello Stregone Supremo è stato diretto da Sam Raimi, su una sceneggiatura di Michael Waldron.