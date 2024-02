Zac Efron avrà un doppio ruolo nel film Famous

L'attore Zac Efron sarà il protagonista del film Famous, in cui interpreterà due personaggi diversi, e tra i produttori c'è anche Sam Esmail.

Zac Efron sarà il protagonista del film Famous, un progetto diretto da Jody Hill che sarà prodotto da Sam Esmail.

L'adattamento del romanzo scritto da Blake Crouch sarà firmato da Chad Hodge, che si era già occupato della serie Wayward Pines collaborando con lo scrittore.

Un doppio ruolo

In Famous l'attore Zac Efron avrà il doppio ruolo di un fan, Lance Dunkquist, e del rubacuori di Hollywood, James Jansen.

Il primo ha qualcosa che potrebbe cambiargli la sua vita: il volto di una star del cinema. Lance è infatti il sosia di un'icona di Hollywood, James Jansen. Lance sta per viaggiare con destinazione Los Angeles per realizzare il suo sogno. Lance è determinato a essere famoso, a prescindere da cosa dovrà fare.

Efron ha recentemente recitato in The Iron Claw, che ha incassato 35 milioni di dollari ai box office americani, in Ricky Stanicky diretto da Pete Farrelly, e A Family Affair, di cui è star accanto a Nicole Kidman e Joey King.