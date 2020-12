Yu Yu Hakusho: Netflix annuncia la serie live action di Yu degli spettri

Attraverso i canali social, Netflix ha annunciato la produzione di una serie live action basata sul manga Yu degli spettri, già alla base dell'anime Yu Yu Hakusho, attualmente disponibile nel catalogo streaming.

Nelle scorse ore è stato reso noto lo sviluppo, da parte di Netflix, di una serie live action basata sul manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi. Conosciuto in Italia anche come Yu degli spettri, il manga pubblicato dal 1990 al 1994 è stato anche alla base di una serie animata che inizialmente era intitolata Yu Yu e poi è diventata Yu Yu Hakusho - Ghost Files, trasmessa in prima TV su La7 dal giugno 2001 e poi sbarcata anche su MTV Italia dal 2005.

Yu Yu Hakusho si aggiunge così agli altri franchise che Netflix ha scelto di riportare in vita per calamitare nuovamente l'interesse dei fan e conquistare anche le nuove generazioni attraverso revival e rifacimenti di vario tipo, basti pensare ai già annunciati Cowboy Bepop e One Piece. Al momento Netflix si è limitato solo ad annunciare lo sviluppo del live action e l'uscita in contemporanea in tutti i paesi in cui il servizio streaming è attivo, senza rendere noti ulteriori dettagli a riguardo, se non quelli riguardanti il coinvolgimento di Kazutaka Sakamoto (Devilman) come produttore esecutivo e di Teru Morii come produttore. Per dare vita alla serie live action di Yu Yu Hakusho, dal punto di vista della pianificazione e della produzione, Netflix collaborerà insieme a ROBOT.

Yu Yu Hakusho: un'immagine dell'anime

Yu Yu Hakusho vede protagonista Yusuke Urameshi, uno studente quattordicenne che non ha rispetto né per le regole, né per le autorità. Un giorno Yusuke si sacrifica, perdendo la vita dopo aver messo in salvo un bambino che stava per essere investito da un'auto. Questa sua scelta sconvolge i piani dell'aldilà che sceglie quindi di farlo tornare in vita. Da quel momento, una serie di situazioni porteranno Yusuke a diventare il "detective del mondo degli spiriti" che, affiancato da Botan, traghettatrice di anime e sua assistente personale, comincia ad assolvere delle missioni per la salvaguardia della pace tra il mondo umano e quello degli spiriti, sempre più minacciata da demoni malvagi.