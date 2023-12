Yu degli spettri: trailer per il nuovo remake in live-action targato Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Yu degli spettri (Yu Yu Hakusho nell'originale), remake in live-action dell'omonimo manga e anime di Yoshihiro Togashi che debutterà sulla piattaforma il 14 dicembre.

[video id= yt=Q-xbLSKZUck&t=2s]

A differenza di One Piece, che unisce sensibilità e necessità occidentali a un'opera d'estrazione orientale, quella di Yu Yu appare un'operazione live-action tipicamente giapponese, con i suoi vezzi stilistici e il suo modo d'interpretare questo genere di adattamenti. Set pieces, effetti speciali (quello di Toguro Piccolo è preoccupante) e costumi vengono da quel mondo, tra fedeltà maniacale e involontario cosplaying, ma l'egida Netflix e il sostanzioso investimento alle spalle potrebbero fare la differenza.

Yu degli spettri, cast e trama

Il cast del live-action di Yu yu hakusho comprende Takumi Kitamura nel ruolo di Yusuke Urameshi, Shuhei Uesugi nel ruolo di Kazama Kuwabara, Jun Shison nel ruolo di Kurama e Kanata Hongo nel ruolo di Hiei.

Sinossi: "Il manga ruota attorno a Yusuke Urameshi, uno studente delle scuole medie che passa le sue giornate a fare a botte, ma che muore in un incidente mentre cerca di proteggere un bambino. Mentre è alle prese con il fatto che sta guardando il suo cadavere, una donna di nome Botan, che si definisce una guida del mondo degli spiriti, gli riferisce la scioccante verità: nessuno si aspettava che un delinquente come Yusuke morisse compiendo un atto di bontà, e non c'era posto per lui né in paradiso né all'inferno. Così, a Yusuke viene data la possibilità di rinascere e, dopo aver superato il processo, diventa un Detective del Mondo Sotterraneo. Da quel momento, Yusuke si trova coinvolto in un mistero che avvolge il mondo umano, demoniaco e degli spiriti".

Netflix ha prodotto lo show in partnership con Shueisha, TOHO e ROBOT, con Shô Tsukikawa alla regia, Kazutaka Sakamoto (Aggretsuko, Devilman Crybaby) come produttore esecutivo e Teru Morii come produttore.