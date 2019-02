Your Name: Marc Webb dirigerà il film live-action tratto dall'anime!

Il famoso anime Your Name diventerà un film live action grazie a Marc Webb e J.J. Abrams. Le case di produzione Paramount e Bad Robot hanno, infatti, puntato il regista di 500 giorni insieme per portare nelle sale cinematografiche il lungometraggio 'in carne e ossa' ispirato all'amatissimo cartone di Makoto Shinkai.

La rilettura del film con attori in carne ed ossa che sarà firmata da Eric Heisserer, candidato all'Oscar per la sceneggiatura di Arrival, è stato il quarto incasso di sempre in Giappone e ha raccolto 358 milioni in tutto il mondo, diventando l'anime che ha incassato di più della storia, oltre che molto amato nella nostra recensione. Al centro della trama di Your Name, una giovane nativa americana e un ragazzo di Chicago scoprono di riuscire magicamente a scambiarsi i corpi, ognuno risvegliandosi nei panni dell'altro di mattina. Quando un disastro si avvicina minacciosamente alle loro vite, i due devono affrontare un incredibile viaggio per incontrarsi e salvare il mondo.

L'autore Shinkai, che cita Hayao Miyazaki come sua principale influenza, ha dichiarato riguardo il progetto di Marc Webb: "Your Name. è un film creato dall'immaginazione innata di un team giapponese e messo insieme in un contesto domestico. Quando un tale lavoro entra in contatto con Hollywood, possiamo scoprire nuove possibilità di cui eravamo ignari. Non vedo l'ora di vedere la versione live-action."

Tra i prossimi progetti della Bad Robot c'è il terzo e ultimo capitolo della nuova trilogia di Star Wars, per ora intitolato ancora Star Wars IX, in arrivo nel dicembre 2020.