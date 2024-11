Your Friends and Neighbors: la serie con Jon Hamm rinnovata per la seconda stagione

Nel frattempo la prima stagione di Your Friends and Neighbors ha ottenuto una data di uscita.

In mezzo a un forte fermento interno, Apple TV+ ha rinnovato molto presto la prossima serie drammatica Your Friends & Neighbors, creata dal creatore Jonathan Tropper (Warrior). Oltre al rinnovo, lo streamer ha fissato all'11 aprile la data della première della serie, interpretata e prodotta dal vincitore dell'Emmy Jon Hamm (Mad Men, Fargo).

Le immagini in anteprima (le potete vedere qui sotto) mostrano Hamm e altri attori del cast, che comprende Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Marie Gravitt e Donovan Colan.

Le voci su un rinnovo anticipato di Your Friends & Neighbors sono iniziate il mese scorso, quando i dirigenti di Apple TV+ hanno iniziato a rifinire la prima stagione. Il processo ha preso rapidamente slancio e la nuova stagione è attualmente in fase di scrittura, le riprese inizieranno in primavera, a quanto si dice.

Di cosa parla Your Friends & Neighbors?

Il rapido rinnovo è un grande voto di fiducia e indica le grandi aspettative di Apple per il dramma, che segna la prima volta di Hamm come protagonista di una serie dopo il suo ruolo di vincitore di un Emmy in Mad Men.

In Your Friends & Neighbors, dopo essere stato licenziato in disgrazia, Andrew "Coop" Cooper (Hamm), un manager di hedge fund ancora alle prese con il suo recente divorzio, inizia a rubare nelle case dei suoi vicini nell'estremamente ricco Westmont Village, solo per scoprire che i segreti e gli affari nascosti dietro quelle facciate ricche potrebbero essere più pericolosi di quanto abbia mai immaginato.

Prodotta da Apple Studios e da Tropper Ink, Your Friends & Neighbors è stata creata da Tropper, che ricopre il ruolo di showrunner e produttore esecutivo nell'ambito del suo accordo globale con Apple TV+.

Hamm, che ha recitato nella terza stagione di The Morning Show di Apple TV+, è anche produttore esecutivo insieme a Connie Tavel e al regista Craig Gillespie. Gli episodi aggiuntivi sono stati diretti da Stephanie Laing, Greg Yaitanes e Tropper.