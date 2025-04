Olivia Munn non voleva girare scene di sesso dopo la battaglia contro il cancro: "Ho un sacco di cicatrici"

In una recente intervista, Olivia Munn ha dichiarato un aspetto molto privato e doloroso del suo ritorno sul set, ovvero il motivo per cui fosse nervosa all'idea di girare "scene di sesso" in Your Friends and Neighbors.

Il ritorno sul set, per Olivia Munn, non era solo una scelta artistica ma una tappa essenziale del suo percorso di guarigione. Quando è arrivata la proposta per Your Friends and Neighbors, nuova serie Apple TV+ in cui interpreta una miliardaria divorziata coinvolta in un intrigo sessuale con il personaggio di Jon Hamm, Munn ha vacillato. Era preoccupata di affrontare l'intimità, per via delle sue cicatrici.

Olivia Munn e la nudità dell'anima

Nel 2023 Olivia Munn ha ricevuto una diagnosi che spezza il fiato: un raro tumore al seno, il luminal B, scoperto fortunatamente in fase iniziale. Da lì, un anno scandito da quattro operazioni, tra cui una doppia mastectomia, e una lunga convalescenza. Eppure, Munn sapeva che tornare a recitare sarebbe stato un passo importante nel suo piano di cura. Tuttavia, quando le è stata offerta una parte nella nuova serie di Apple TV + Your Friends and Neighbors, il ruolo di una donna appartenente da poco divorziata e nel bel mezzo di una relazione complicata, Munn era preoccupata di affrontare l'intimità che il ruolo richiedeva.

Una scena di Your Friends and Neighbors

Munn voleva far emergere la complessità emotiva del suo ruolo nella serie: il desiderio disperato di connessione, confinato a una dimensione puramente fisica. "Lei vuole molto di più da lui di quanto lui sia disposto a darle, e il sesso è l'unico modo in cui riescono a comunicare", ha spiegato. "Volevo che questo venisse fuori. Volevo che le scene di sesso sembrassero vere, intense, viscerali. Senza filtri". Tuttabia, Munn aveva molto paura di non essere in grado per questo ruolo: "Ero molto nervosa all'idea di girare scene di sesso, perché ho molte cicatrici", ha raccontato al Los Angeles Times. "Cicatrici visibili anche con i vestiti, e altre che si notano solo quando sono completamente nuda".

Con il supporto di una professionista nell'ambito dell'intimità, ha trasformato l'imbarazzo in atto di potere, trovando il coraggio di mostrarsi e raccontarsi attraverso il proprio corpo, non più visto solo come il luogo della malattia, ma come spazio di rinascita. La gratitudine che prova oggi per se stessa è profonda, ma non priva di ferite: "È come urlare senza che nessuno possa sentire, non importa quanto forte gridi. Non importa se prego, piango o supplico. Non ho voce in capitolo. Posso solo sperare di arrivare dall'altra parte".