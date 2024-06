Jon Hamm rivela il ruolo che ha rifiutato nei film DC e conferma che vuole entrare nel MCU

Jon Hamm ha svelato che in passato avrebbe potuto interpretare un supereroe della DC, ma ha deciso di rifiutare l'offerta dello studio, mentre ora vorrebbe entrare nel MCU.

L'attore, intervistato da The Hollywood Reporter, ha infatti commentato il suo possibile coinvolgimento nei film tratti dalle avventure raccontate nei fumetti.

Il rifiuto della DC di Hamm e la proposta alla Marvel

Parlando dei progetti di cui avrebbe potuto essere protagonista, la star di Mad Men ha rivelato che Warner Bros gli aveva offerto il ruolo di Lanterna Verde.

Jon Hamm ha però rifiutato e ha spiegato: "Quello era decisamente un film che non volevo fare. Ma mi sono proposto per un paio di parti del Marvel Universe, non voglio dire quali esattamente, ma era una parte di un fumetto che mi è piaciuta realmente".

Hamm in The Morning Show

L'attore ha parlato con i responsabili del MCU e ha alimentato le speranze dei fan spiegando: "Ho chiesto: 'Realizzerete questa storia?'. E hanno detto: 'Sì, ci stiamo pensando in realtà'. Ho replicato: 'Bene. Dovrei essere io'. Quindi, forse, potrebbe funzionare".

Per ora, tuttavia, non ha voluto rivelare alcun dettaglio riguardante il personaggio per cui si è proposto ai vertici dello studio e bisognerà attendere per scoprire se riuscirà a realizzare il suo desiderio.

Un esempio da prendere a modello

Jon ha quindi spiegato che considera la carriera di Jeff Goldblum un punto di riferimento, avendo avuto inoltre occasione di conoscerlo grazie al fatto che condividono lo stesso terapista. Hamm ha ammesso: "Penso: 'Dio, quanto sarebbe fantastico poter fare tutte le cose che ha fatto lui'".

L'obiettivo è quindi quello di avere un'esperienza professionale simile, dividendosi tra vari progetti ed essendo felice: "In modo consapevole, oppure no, sto modellando la mia vita per farlo: varia, felice e soddisfatto".