Young Sheldon, su Netflix in streaming da oggi

Le prime quattro stagioni di Young Sheldon, spinoff di The Big Bang Theory, arrivano in streaming su Netflix a partire da oggi 15 aprile 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La storia al centro degli episodi viene narrata dallo Sheldon adulto che guarda al passato per spiegare come è diventato il nerd che conosciamo e amiamo. Iain Armitage interpreta la versione giovane di Sheldon Cooper, lo scienziato a cui presta il volto Jim Parsons. Laurie Metcalf interpreta la mamma di Sheldon in The Big Bang Theory, mentre per lo spinoff è stata ingaggiata la vera figlia dell'attrice, Zoe Perry, nello stesso ruolo.

Young Sheldon: Zoe Perry e Iain Armitage in una scena

La storia della prima stagione prende il via quando il personaggio ha dieci anni, seguendone le difficoltà, le amicizie e i problemi della sua famiglia. La serie è stata è uno degli show più visti negli Stati Uniti ed è stata per il suo primo anno la seconda commedia per quanto riguarda i dati di ascolto alle spalle proprio di The Big Bang Theory, con circa 14.6 milioni di spettatori settimanali. Proprio per questo motivo la CBS ha rinnovato lo show, arrivando finora alla quinta stagione andata in onda, ma avendo già messo in cantiere la sesta e la settima! Sul portale di critici americani Metacritic Young Sheldon ha totalizzato un punteggio di 63 su 100, più o meno un pareggio con l'origine di tutto The Big Bang Theory che vede totalizzare un totale di 61 punti.