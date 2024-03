Young Sheldon: ecco perché Missy non comparirà nello spinoff su Georgie e Mandy

Il personaggio interpretato da Raegan Revord non ci sarà nella nuova serie dell'universo di The Big Bang Theory.

La star di Young Sheldon Raegan Revord ha spiegato il motivo per il quale Missy non farà parte del nuovo spin-off su Georgie e Mandy. CBS ha ordinato ufficialmente la nuova serie, essenzialmente un'estensione del prequel di The Big Bang Theory, con personaggi meno familiari.

Young Sheldon 5: un momento della quinta stagione

In risposta al post di Montana Jordan sull'inizio della serie, Raegan Revord ha dichiarato:"Non sono stata invitata. Sarò al tuo fianco a tifare Montana!". Sembra proprio che Missy non sia inclusa nei pani narrativi della produzione.

Andare avanti

D'altronde, anche Reagan Revord è dell'idea che voltare pagina sia importante, come ha raccontato a TVLine:"Ho fatto parte di questo show da quando ero nel sedile dell'auto a otto anni e ora sto imparando a guidare, e mi sembra di essere arrivata al punto in cui è arrivato il momento di allontanarmi da Missy e scoprire cos'altro c'è la fuori".

Missy Cooper è la sorella gemella di Sheldon (Iain Armitage), molto sveglia e astuta, non perde occasione di prendere in giro il fratello anche se in diverse occasioni mostra il grande affetto che prova nei suoi confronti. In The Big Bang Theory è interpreta da Courtney Henggeler.