Young Sheldon: CBS rinnova la comedy per due stagioni

Young Sheldon è stata rinnovata dalla CBS per una terza e una quarta stagione, continuando così a raccontare la storia della giovinezza del protagonista di The Big Bang Theory per almeno due anni.

Il protagonista della serie è l'attore Iain Armitage nella parte di Sheldon Cooper e la storia prende il via quando il personaggio ha dieci anni, seguendone le difficoltà, le amicizie e i problemi della sua famiglia.

Nel cast ci sono anche Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord, e Annie Potts. Jim Parsons, la versione "originale" di Sheldon, è invece il narratore degli episodi.

Young Sheldon è uno degli show più visti negli Stati Uniti ed è la seconda commedia per quanto riguarda i dati di ascolto alle spalle proprio di The Big Bang Theory, con circa 14.6 milioni di spettatori settimanali.

Thom Sherman, vice presidente della programmazione di CBS Entertainment, ha dichiarato: "I Cooper sono interpretati da un cast fantastico e non vediamo l'ora di avere il talentuoso staff di autori impegnato ad addentrarsi ancora di più nel passato esilarante di Sheldon e nelle calorose dinamiche in famiglia che hanno reso la comedy una delle preferite dal pubblico nelle passate stagioni".