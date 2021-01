Young Rock: Rosario Dawson e Randall Park aiuteranno Dwayne Johnson a diventare Presidente

Young Rock, la serie tv sulla vita di Dwayne Johnson, vedrà la presenza di Rosario Dawson e Randall Park che aiuteranno The Rock a diventare Presidente. Per adesso solo nella serie NBC.

Young Rock racconta l'infanzia e l'adolescenza di Dwayne Johnson mostrando il divo a 10, 15 e 20 anni (interpretato da Adrian Groulx, Bradley Constant e Uli Latukefu). In aggiunta, il vero The Rock interpreterà se stesso nel 2032, quando l'ex wrestler e star del cinema diventerà Presidente. A dargli manforte, come svela EW, ci saranno Rosario Dawson e Randall Park.

Randall Park interpreterà se stesso. Nella serie NBC, l'attore è diventato un giornalista e seguirà la campagna presidenziale di Dwayne Johnson intervistando il candidato per tutta la stagione e permettendo così al pubblico (e agli elettori) di conoscerlo meglio. L'attore ha dichiarato:

"Come il resto del mondo, sono un grande fan di The Rock. E la prospettiva di lavorare con lui, fare battute, era qualcosa che non potevo lasciarmi sfuggire".

Young Rock: Randall Park in una scena

Per quanto riguarda Rosario Dawson, apparsa di recente nella serie Disney+ The Mandalorian, interpreterà il Generale Monica Jackson, "una leader resiliente, fiduciosa e risoluta nelle sue decisioni. Orgogliosa dei suoi anni di servizio, il generale Jackson è una forza senza rivali la cui etica e valori saranno come una chiave fondamentale per la campagna presidenziale di Dwayne Johnson."

Young Rock prenderà il via il 16 febbraio sulla rete americana NBC.