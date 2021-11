You ruba a Squid Game lo scettro della serie Netflix più vista delle ultime settimane

You ha tolto a Squid Game lo scettro della serie Netflix più vista; tra il 18 e il 24 ottobre, infatti, è stato visto per ben 2.7 milioni di minuti.

Prima o poi questo momento sarebbe dovuto arrivare. You ha privato Squid Game dello scettro delle serie più vista su Netflix nel corso delle ultime settimane. Nel periodo compreso tra il 18 e il 24 novembre, infatti, You è stata vista per ben 2.7 milioni di minuti, raddoppiando il totale ottenuto da Squid Game.

Come riportato da Deadline, You è in testa nella USA streaming chart di Nielsen. Nel periodo compreso tra il 18 e il 24 ottobre, la serie con Victoria Pedretti è stata vista per ben 2.7 milioni di minuti, e ha scalzato dal podio Squid Game - arrivata al suo secondo mese di release globale e fermatasi a 1.7 milioni di minuti visualizzati.

Nonostante ciò, Squid Game rimane l'originale più visto nella storia delle serie Netflix. Dopo aver debuttato come show prodotto da Lifetime, You è stato acquistato da Netflix: questa mossa ha consentito una forte espansione del suo bacino di fan. L'ultima stagione del progetto (ne abbiamo parlato nella recensione della terza stagione di You) ha debuttato su Netflix il 15 ottobre e ha beneficiato della prima settimana di streaming.

Nielsen prende in considerazione soltanto la visione su TV e non su secondary screen; si occupa di colossi quali Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Hulu ed Apple TV+. La metodologia dell'azienda, sebbene spesso oggetto di dibattito nel settore, ha conquistato il co-CEO di Netflix Reed Hastings. Questa settimana, il colosso del VoD ha annunciato formalmente di abbracciare una metrica simile a quella di Nielsen dei minuti totali di visualizzazione: dopo aver precedentemente contato qualsiasi segmento di visualizzazione di due minuti e averlo considerato come visione ufficiale, Netflix cambia strategia.

A differenza dei totali di visualizzazione di Disney Plus e Amazon Prime Video - entrambi in declino di due punti percentuali -, Netflix ha aumentato le proprie visualizzazioni del 7% rispetto al mese precedente.

Di seguito la top ten degli show più visti su Netflix tra il 18 e il 24 ottobre: