You People: il primo trailer ci mostra Jonah Hill e Eddie Murphy nella nuova commedia Netflix

You People, la nuova commedia Netflix con Jonah Hill, Lauren London, Julia Louis-Dreyfus, David Duchovny, Eddie Murphy e Nia Long, ha ora un trailer che regala le prime anticipazioni sui personaggi e sulla storia.

Il cast stellare e la regia di Kenya Barris sembrano promettere tantissime risate e una storia piena di colpi di scena.

Condiviso sul canale YouTube di Netflix, il trailer di You People ci offre un assaggio di questa pellicola così presentandola: "In questa commedia scritta da Jonah Hill e Kenya Barris una coppia scopre che gli opposti si attraggono, ma lo stesso discorso non vale con le famiglie. You People con Jonah Hill, Lauren London, David Duchovny e Nia Long con Julia Louis-Dreyfus ed Eddie Murphy arriva su Netflix il 27 gennaio".

Eddie Murphy protagonista del film natalizio Candy Cane Lane

Una storia d'amore, quindi, che si scontra con alcune differenze familiari in un contesto che tiene conto delle differenze generazionali e sociali in gioco. You People è stato prodotto da David Hyman, Matt Dines, Hale Rothstein, Alison Goodwin, Mychelle Deschamps, Andy Berman e Charisse Hewitt-Webster.