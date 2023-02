You People: Andrew Schulz rivela un inaspettato uso della CGI in una scena con Jonah Hill

Il film You People è arrivato da pochi giorni su Netflix e online, nelle ultime ore, si è diffusa una polemica causata da alcune indiscrezioni che sostengono sia stata usata in post-produzione la tecnologia CGI in una delle scene più importanti con Jonah Hill e Lauren London.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non avete ancora visto il film e non volete anticipazioni .

Andrew Schulz, interprete del cugino del protagonista nel film, durante il podcast Brilliant Idiots che conduce insieme a Charlamagne the God, ha condiviso un inaspettato retroscena su You People.

L'attore ha spiegato: "Non so nemmeno se dovrei condividere questa mer-a, ma nella scena finale, non si baciano nemmeno: è CGI. Lo giuro su Dio, figliolo".

Schultz ha aggiunto: "Sono lì, sto guardando il matrimonio, e li vedo mentre si avvicinano per il bacio e i loro volti si fermano a distanza di qualche centimetro. E penso 'Mi chiedo come lo mostreranno nel film. Probabilmente taglieranno semplicemente la scena in quel momento...'". Andrew ha ribadito: "Ma nel film potete vedere che si avvicinano e poi la loro faccia viene modificata leggermente e si vede un finto bacio".

Per ora la produzione e il cast di You People non hanno commentato le dichiarazioni che sembrano essere confermate dal video tratto dal lungometraggio, situazione che ha dato il via ad alcune polemiche sui social dove sono state avanzate varie ipotesi sul motivo di questa scelta "artistica".

Nella commedia scritta da Jonah Hill e Kenya Barris, una coppia scopre che gli opposti si attraggono, ma lo stesso discorso non vale con le famiglie. You People con Jonah Hill, Lauren London, David Duchovny e Nia Long con Julia Louis-Dreyfus ed Eddie Murphy ha debuttato su Netflix il 27 gennaio.