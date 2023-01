You People, su Netflix in streaming da oggi

You People, la nuova commedia Netflix con Jonah Hill e Eddie Murphy, sbarca in streaming a partire da oggi 27 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La nuova commedia vede nel cast anche Lauren London, Julia Louis-Dreyfus, David Duchovny e Nia Long, mentre alla regia troviamo Kenya Barris, che sembra promettere agli spettatori tantissime risate e una storia piena di colpi di scena. "In questa commedia scritta da Jonah Hill e Kenya Barris una coppia scopre che gli opposti si attraggono, ma lo stesso discorso non vale con le famiglie. You People con Jonah Hill, Lauren London, David Duchovny e Nia Long con Julia Louis-Dreyfus ed Eddie Murphy arriva su Netflix il 27 gennaio"._

You People: Jonah Hill, Lauren London in una scena del film

Una storia d'amore, quindi, che si scontra con alcune differenze familiari in un contesto che tiene conto delle differenze generazionali e sociali in gioco. You People è stato prodotto da David Hyman, Matt Dines, Hale Rothstein, Alison Goodwin, Mychelle Deschamps, Andy Berman e Charisse Hewitt-Webster. Negli ultimi mesi Jonah Hill è finito sui tabloid americani per aver fatto una misteriosa richiesta ufficiale di cambiare nome, presentando la petizione per il cambio alla Corte Superiore di Los Angeles. Nel frattempo ha anche diretto e scritto in collaborazione con Ezra Woods, Outcome, un titolo di cui ancora si sa molto poco che vedrà protagonista la star di John Wick Keanu Reeves.