You People, Jonah Hill ed Eddie Murphy nel primo teaser trailer della nuova commedia Netflix

Jonah Hill ed Eddie Murphy protagonisti del primo teaser trailer di You People, la nuova commedia Netflix in uscita.

Netflix ha rilasciato il primo teaser trailer di You People, la nuova commedia in arrivo sulla piattaforma, la cui sceneggiatura è stata scritta da Jonah Hill e Kenya Barris.

Il film, che uscirà il 27 gennaio 2023, secondo quanto riportato da Yahoo Entertainment, prende spunto, "vagamente", dalla commedia romantica del 1967 Indovina chi viene a cena?. Nella pellicola con Jonah Hill ed Eddie Murphy, culture e differenze generazionali si incontrano e si scontrano quando le rispettive famiglie di una giovane coppia si conoscono per la prima volta.

A prestare il volto alla fidanzata del personaggio interpretato da Hill, Lauren London. Il cast è inoltre composto da Julia Louis-Dreyfus, David Duchovny, Nia Long, Sam Jay, Elliott Gould, Travis Bennett, Molly Gordon, Rhea Perlman, Deon Cole, Andrea Savage, Mike Epps, Emily Arlook, Alani La La Anthony e Bryan Greenberg. Kenya Barris debutta alla regia.

Con la nuova commedia in uscita, Jonah Hill trova il suo primo ruolo da protagonista dall'uscita della serie Netflix del 2018 Maniac, e dal film di Gus Van Sant, Don't Worry dello stesso anno. Eddie Murphy torna sullo schermo dopo Coming 2 America uscito su Prime Video ​​nel 2021 e l'interpretazione nel film Netflix del 2019 Dolemite Is My Name.

You People è stato prodotto da Jonah Hill, Kenya Barris e Kevin Misher. I produttori esecutivi del film sono David Hyman, Matt Dines, Hale Rothstein, Alison Goodwin, Mychelle Deschamps, Andy Berman e Charisse Hewitt-Webster.