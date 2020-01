YOU: Netflix rinnova la serie per una terza stagione

La serie YOU ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione, come ha confermato Netflix oggi con un comunicato ufficiale.

YOU, la serie Netflix con star Penn Badgley, ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per una terza stagione che proseguirà il racconto della storia di Joe Goldberg, il killer con la passione per i libri e il passato oscuro.

La terza stagione, che debutterà nel 2021, sarà composta da dieci puntate inedite e cercherà di dare una risposta alle domande lasciate in sospeso dopo le rivelazioni legate a Joe e Love.

L'adattamento televisivo dei romanzi scritti da Caroline Kepnes è tornato su Netflix il 26 dicembre per raccontare un nuovo capitolo della storia di Joe Goldberg, di cui potete leggere la nostra recensione di You.

Sviluppata da Sera Gamble e Greg Berlanti, la serie You è basata sull'omonimo romanzo di Caroline Kepnes e aveva debuttato su Lifetime, venendo poi salvata dalla cancellazione grazie a Netflix.

Al centro della storia c'è il libraio sociopatico Joe interpretato da Penn Badgley, reduce da una storia d'amore letteralmente letale con Beck.

Nella seconda stagione Joe (Penn Badgley), con il cuore tragicamente spezzato, dopo essere stato raggiunto dalla donna che rappresenta il suo passato, l'ex fidanzata Candace (Ambyr Childers), determinata a dargli un'importante lezione, decide di lasciare New York per trasferirsi nel suo inferno personale: Los Angeles. Joe ha da poco concluso un'intensa relazione, sfociata in un omicidio. L'ultima cosa che si aspetta è incontrare una persona incredibile, una donna chiamata Love (Victoria Pedretti), e innamorarsi di nuovo. La storia si ripete? O questa volta è tutto reale? Joe è abbastanza pazzo da rischiare tutto per scoprirlo.

Nel cast della seconda stagione, oltre a Penn Badgley (Joe Goldberg), Victoria Pedretti (Love Quinn) e Ambyr Childers (Candace Stone), anche James Scully (Forty Quinn), Carmela Zumbado (Delilah Alves), Jenna Ortega (Ellie Alves) e Chris D'Elia (Henderson).