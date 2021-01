You: i creatori realizzeranno un'altra serie tratta dai libri di Caroline Kepnes

I creatori della serie Netflix, You, hanno stretto accordi con un altro canale streaming per realizzare un'altra serie sempre ispirata ai libri di Caroline Kepnes.

Dopo il successo di You su Netflix, i creatori della serie hanno deciso di realizzare un'altra serie tratta dai romanzi di Caroline Kepnes, ma stavolta la storia non ha niente a che fare con "You" e "Hidden Bodies".

You: Penn Badgley in una scena della serie

I creatori di You, Sera Gamble e Greg Berlanti, stanno adattando un altro romanzo di Caroline Kepnes per trarne una nuova serie, anche se stavolta non sarà più per Netflix, ma per NBCUniversal Peacock.

Gamble e Berlanti stanno collaborando per sviluppare "Providence", il terzo libro di Kepnes, dopo "You" e il suo sequel "Hidden Bodies", e la sua trama non si svolge nello stesso universo dei primi due romanzi.

"Providence" racconta la storia del dodicenne Jon Bronson che, dieci anni fa, è scomparso misteriosamente insieme a cinque compagni di classe. Riappare in seguito come un uomo adulto, senza alcun ricordo della sua adolescenza. Tenta di proseguire la sua vita di prima e di connettersi con la sua cotta d'infanzia, Chloe Sayers, la quale non ha mai perso la speranza che Jon fosse là fuori e un giorno sarebbe tornato. Ma Jon scopre, a sua insaputa, che qualcosa l'ha cambiato quando era scomparso: ora ha orribili abilità soprannaturali. Il corpo di Jon non gli permetterà di avvicinarsi fisicamente all'amore della sua vita e nel frattempo Jon cercherà di capire cosa gli è capitato e perché.

Il potenziale spettacolo, attualmente in fase di sviluppo alla Peacock, sarà scritto da Gamble e dallo scrittore di "You" Neil Reynolds. Gamble, Berlanti e Reynolds saranno i produttori esecutivi insieme a Sarah Schechter di Berlanti Productions, David Madden, Leslie Morgenstein e Gina Girolamo di Alloy Entertainment.

"Sono entusiasta di collaborare con Sera, Neil e Greg ancora una volta e dare vita a un altro adattamento dei romanzi avvincenti di Caroline Kepnes, questa volta con un thriller soprannaturale e una misteriosa storia d'amore, Providence", ha detto Rovner in una dichiarazione a TheWrap. "Dal punto di vista dello sviluppo dei dramma, stiamo aumentando le serie cross-genere che hanno un grande appeal e Providence è un brillante esempio dei tipi di spettacoli che stiamo cercando di portare a Peacock".